PŚ w Willingen. O której dzisiaj skoki? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Wielkimi krokami zbliżają się zimowe igrzyska olimpijskie, do których polscy kibice zapewne podejdą z umiarkowanym optymizmem. Zanim jednak emocje pochłoną fanów w Mediolanie i Cortinie, uwaga skupi się na dobrze wszystkim znanej niemieckiej miejscowości. Mowa o Willingen, które w tym roku z polskiej perspektywy będzie wyglądało nieco inaczej niż zwykle.

Przemeblowana Polska w Willingen

Wszystko dla tego, że w weekend nie zobaczymy skoczków z kadry olimpijskiej, a więc Kamila Stocha, Kacpra Tomasiaka i Pawła Wąska. W Hesji nie pojawi się także Maciej Maciusiak, a kadrą zarządzać ma trener kadry B Wojciech Topór. Pod jego okiem w rywalizacji udział wezmą Klemens Joniak, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła.

Przypomnijmy, że Muehlenkopfschanze (HS147) to skocznia, która złotymi zgłoskami zapisała się w historii polskich skoków. To tutaj Adam Małysz skoczył legendarne 151,5 metra. To tutaj aż trzykrotnie wygrywał Kamil Stoch, w liczbie zwycięstw ustępując jedynie Halvorowi Egnerowi Granerudowi. Zresztą Stoch ma najwięcej podiów w Willingen, bo aż siedem.

Tym razem tego wyniku na 100% nie poprawi. To nie oznacza, że nie zabraknie emocji, choć w piątek - bez udziału polskiego zespołu. Wszystko z powodu tego, że do Hesji nie pojechały polskie skoczkinie, a właśnie na piątek zaplanowano konkurs drużyn mieszanych.

Kiedy skoki w piątek? Bez udziału Polaków w Willingen [TRANSMISJA]

Konkurs drużyn mieszanych w Willingen odbędzie się w piątek 30 stycznia o 16:15. Wcześniej zaplanowano treningi o godz. 13:15. Dwa konkursy indywidualne zaplanowane zostały na dwa kolejne dni - sobotę 31 stycznia i niedzielę 1 lutego. W oba te dni o 11:45 odbędą się kwalifikacje, a o 13:15 konkurs. Zmagania będzie można śledzić na antenach TVN i Eurosportu. Zapraszamy do śledzenia relacji na Sport.pl.