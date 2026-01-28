Maciusiak zostawia kadrę. Oto skład polskich skoczków na PŚ w Willingen

Sezon 2025/26 w Pucharze Świata w skokach narciarskich wkracza w kolejną fazę. Ostatnie zawody przed igrzyskami olimpijskimi w Mediolanie i Cortinie odbędą się w niemieckim Willingen na największej dużej skoczni w kalendarzu - Muehlenkopfschanze (HS147).

REKLAMA

Zobacz wideo Polskie skoki w kryzysie? Byliśmy na Pucharze Świata w Zakopanem

PZN ogłosił, kto pojedzie do Willingen

O pucharowe punkty po raz kolejny walczyć będą reprezentanci Polski. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami trenera Macieja Maciusiaka, kadra olimpijska, w skład której wchodzą Kamil Stoch, Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek, do Niemiec nie pojedzie.

W środę 28 stycznia po treningach na Wielkiej Krokwi w Zakopanem PZN ogłosił pięcioosobowy skład reprezentacji Polski na zawody w Willingen, którym zarządzać będzie trener kadry B, Wojciech Topór. W najbliższy weekend na Muehlenkopfschanze rywalizować będą Klemens Joniak, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła.

Ponadto portal Skijumping.pl informuje, że do Hesji nie pojadą polskie skoczkinie. W związku z tym Biało-Czerwoni nie wystąpią w konkursie drużyn mieszanych, który zaplanowano na piątek 30 stycznia o godz. 16:15. W Niemczech nie pojawi się również Maciej Maciusiak, który zostanie z trenować ze Stochem, Tomasiakiem i Wąskiem w Polsce. Do Niemiec uda się za to Wojciech Topór - trener kadry B.

Konkursy indywidualne mężczyzn odbędą się w sobotę 31 stycznia i w niedzielę 1 lutego. W oba te dni o godz. 11:45 rozpoczną się kwalifikacje, zaś start właściwych zawodów planuje się na godz. 13:15. Rekordzistą obiektu od 2024 roku jest Johann Andre Forfang, który skoczył wówczas aż 155,5 metra.

Polacy mają dobre wspomnienia z Muehlenkopfschanze. Raz wygrywał tam Adam Małysz (w 2001 roku), a trzykrotnie czynił to Kamil Stoch (dwa razy w 2014 roku i raz w 2015). W czołowej trójce zawodów indywidualnych plasowali się również Piotr Żyła i Dawid Kubacki. W 2019 roku z kolei Biało-Czerwoni stanęli na najwyższym stopniu podium w zawodach drużynowych.

Zobacz też: Maciusiak wykluczył polskiego skoczka. "Jestem zły i rozczarowany"