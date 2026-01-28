Niemcy podsumowali Polaków. Tego już nie cofną. "Plotki krążą od dawna"

Kacper Tomasiak, Kamil Stoch i Paweł Wąsek - tę trójkę polskich skoczków obejrzymy podczas nadchodzących igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. W czwartek skład oficjalnie podał trener Maciej Maciusiak. Wybór budzi jednak spore kontrowersje i to nie tylko w Polsce. O decyzji rozpisują się nawet media w Niemczech.

REKLAMA

Zobacz wideo Nokaut Świątek, a teraz mecz prawdy! Jak zatrzymać wielką rywalkę?

Niemcy zobaczyli nominacja Maciusiaka na ZIO. Jeden wniosek

"Wybitne trio skoczków narciarskich odpadło" - alarmował już w tytule tamtejszy portal sport.de. Dziennikarze byli zaskoczeni, że w najważniejszej imprezie sezonu zabraknie Dawida Kubackiego, Piotra Żyły i Macieja Kota. Z drugiej strony podkreślali, że Polska może zabrać na igrzyska jedynie trzech zawodników.

Z kolei serwis skispringen.com zauważył, że na igrzyskach zabraknie "znanych weteranów" - Kamil Stoch bierze udział w swoich szóstych igrzyskach, a inne wielkie nazwiska będą musiały przyglądać się z boku. (...) W kadrze trenera Macieja Maciusiaka brakuje takich znanych nazwisk jak Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Decyzja ta wyraźnie wskazuje na skupienie się na przyszłości, ponieważ Maciej Kot również nie został powołany - czytamy.

Oto co Niemcy napisali o Maciusiaku. "Krytyka jest coraz ostrzejsza"

Sytuację w polskiej kadrze przeanalizował także niemiecki Sport1. - Kryzys wśród polskich skoczków narciarskich utrzymuje się przez cały sezon. (...) Weteran Kamil Stoch ma problemy z odnalezieniem formy na kilka dni przed rozpoczęciem Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Inni, tacy jak Dawid Kubacki i Piotr Żyła, całkowicie opuszczą tę ważną imprezę - podsumowano.

W artykule dodano, że jedynym "jasnym punktem" jest teraz Kacper Tomasiak. Sporo miejsca poświęcono także naszemu szkoleniowcowi. - Coraz większa uwaga skupia się na trenerze Macieju Maciusiaku, a krytyka jest coraz ostrzejsza - podkreślano. Na dowód tego zacytowano wieloletniego trenera Kazimierza Długopolskiego, który niedawno udzielił głośnego wywiadu w WP Sportowe Fakty. - Na skokach narciarskich trzeba się trochę znać. Powątpiewam teraz, czy tak jest w przypadku szkoleniowców. Chodzi mi o całą naszą myśl trenerską. To techniki przede wszystkim brakuje polskim kadrowiczom - mówił. Przy okazji Niemcy zasugerowali, że posada Maciusiaka jest mocno zagrożona. - Plotki o możliwej zmianie trenera krążą po Polsce od dawna - zakończyli.