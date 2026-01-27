"Doszło do niesprawiedliwości". Już złożyli protest

Domen Prevc to absolutny dominator bieżącego sezonu. Słoweniec klasę potwierdził podczas mistrzostw świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie, zdobywając złoty medal w konkursie indywidualnym. Prevc razem ze swoimi kolegami z reprezentacji był głównym faworytem do złota również w konkursie drużynowym, jednak mistrzostwa napisały zupełnie nieprzewidywaną i fatalną w skutkach dla Słoweńców historię.

Wykluczenie Prevca z pierwszej serii pozbawiło Słoweńców medalu

Marzenia Słoweńców o medalu w konkursie drużynowym posypały się przed skokiem Mariusa Lindvika. W momencie kiedy Norweg czekał na belce na oddanie skoku, z góry zjechały narty. Sprzęt należał do Domena Prevca. FIS uznał Słoweńca głównym winowajcą całej sytuacji. Indywidualny mistrz świata w lotach został pozbawiony możliwości startu w pierwszej serii, a to sprawiło, że Słoweńcy stracili szansę na medale. Ostateczni mimo oddania tylko siedmiu skoków i tak finiszowali na przyzwoitym 6. miejscu.

To nie koniec. Słoweńcy składają protest po MŚ

Na zmianę wyników nie ma już szans, jednak Słoweńcy zamierzają walczyć o sprawiedliwość. Podczas rozmowy z programem informacyjnym Odmevi prezes Słoweńskiego Związku Narciarskiego Uros Zupan przekazał, że do Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) trafiła skarga.

"Zgodnie z przepisami w sytuacjach, na które skoczek nie ma wpływu, musi mieć możliwość skakania poza wyznaczonym czasem. Gdyby wystartował, to znalibyśmy wynik, a sędziowie mogliby później ocenić, czy był winny, czy nie. Doszło do niesprawiedliwości. Oczywiście wyniki pozostaną bez zmian, ale nie chcemy, żeby coś takiego powtórzyło się w przyszłości" - powiedział Uros Zupan, cytowany przez TVP Sport.

"Z naszego punktu widzenia istnieje tylko jedna wersja wydarzeń, ta opowiedziana przez polskiego przedskoczka (Wiktora Fickowskiego - PAP). Wolontariusz na szczycie rozbiegu przypadkowo uderzył w narty Domena, powodując ich zsunięcie się w dół. Domen zostawił narty przed kabiną, w której wykonywano pomiary kombinezonu. Powinien tam być stojak na narty albo wolontariusz, który przytrzymałby narty" – przekonywał Uros Zupan, cytowany przez TVP Sport.

Po przerwie na mistrzostwa świata w lotach skoczkowie wrócą do rywalizacji w Pucharze Świata, w najbliższy weekend będą rywalizować w niemieckim Willingen. To ostatni przystanek przed rozpoczynającymi się 6 lutego igrzyskami olimpijskimi. Domen Prevc będzie najpoważniejszym kandydatem do medali podczas tegorocznej imprezy.