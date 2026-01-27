Maciusiak wykluczył polskiego skoczka. "Jestem zły i rozczarowany"

Za nami mistrzostwa świata w lotach w Oberstdorfie. Wystartowało w nich czterech Polaków, ale aż trzech oddało zaledwie po jednym skoku w konkursie indywidualnym. Zajęli bowiem 34., 35. i 36. miejsca, co wyeliminowało ich z kolejnych trzech serii. Na kolejny etap rywalizacji dostał się tylko Piotr Żyła. I patrząc na to, w jakiej był formie na początku sezonu, a w jakiej był w Niemczech, trzeba przyznać, że odniósł sukces. Zajął ostatecznie 15. lokatę. Tym bardziej Wojciech Fortuna jest zszokowany, że 39-latka zabraknie na igrzyskach olimpijskich we Włoszech.

Wojciech Fortuna oburzony decyzją Macieja Maciusiaka w sprawie igrzysk. "Nie zgadzam się"

Maciej Maciusiak zadecydował, że na imprezę czterolecia polecą Kamil Stoch, Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek. Zabrakło miejsca dla Żyły. - Jeszcze nie jest za późno. Apeluję do trenerów, by raz jeszcze przeanalizowali swoją decyzję i dokładnie przeanalizowali, jak skakał Piotr na mistrzostwach w Niemczech - mówił Fortuna w rozmowie z WP SportoweFakty. Jego zdaniem Maciusiak powinien zweryfikować powołania i dać szansę Żyle.

- Piotrek nie jest za młody, ale wszyscy dobrze wiemy, że była to dla niego ostatnia szansa na osiągnięcie sukcesu na igrzyskach i wywalczenie emerytury olimpijskiej - mówił. Ale nie chodzi tylko o pieniądze. Zdaniem Fortuny Żyła jest w dobrej formie, a przede wszystkim w takiej, która powinna mu dać bilet na olimpiadę. - Jestem bardzo zaskoczony, że Piotr nie jedzie na igrzyska olimpijskie. W pierwszej części sezonu rzeczywiście skakał w kratkę, ale po tym, co pokazał na mistrzostwach świata w lotach, uważam, że byłby w stanie powalczyć o wysokie miejsca na igrzyskach. (...) Jestem po ludzku zły i rozczarowany, że Piotra nie ma w składzie - mówił wprost. - Osobiście, jako Wojciech Fortuna, nie zgadzam się po prostu z taką decyzją trenera i PZN - dodawał.

Wąsek leci do Włoch, a Żyła? Gdyby patrzeć na pozycję w PŚ, powinien lecieć ten drugi

Czy Maciusiak zmieni decyzję? Wydaje się to wątpliwe. Czasu jest coraz mniej. Igrzyska wystartują już 6 lutego i potrwają do 22 lutego. Czy Polacy wywalczą medale? Patrząc na aktualną formę powołanych, szansę ma właściwie tylko Tomasiak. Selekcjoner Biało-Czerwonych pozostaje jednak niepoprawnym optymistą, o czym dał znać w trakcie MŚ w lotach. - Wiem, że to dziwnie zabrzmi, patrząc na to, jak chłopaki się prezentują, ale pojedziemy tam z wielką nadzieją i chęcią walki o medale. Nie zmieniamy tego nastawienia. Pojedziemy do Predazzo dobrze przygotowani - zapewniał.

Najwyżej sklasyfikowany w Pucharze Świata z Polaków, którzy pojadą na igrzyska, jest Tomasiak. Zajmuje 12. lokatę. Aż o 13 pozycji niżej plasuje się Stoch. A które miejsce należy do Wąska? Dopiero 37. Dlatego też decyzja Maciusiaka w sprawie powołań może dziwić. Przecież wyżej są Żyła (28.) i Maciej Kot (33.).