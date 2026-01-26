Oto co szef FIS naprawdę myśli o skokach. Tak zareagował na skandal na MŚ

Eliasch jest prezydentem FIS od czerwca 2021 roku. Przez lata był prezesem firmy Head, producenta nart, więc jest najbardziej powiązany ze środowiskiem narciarstwa alpejskiego. O skokach narciarskich nie wypowiada się prawie w ogóle i zazwyczaj bardzo ogólnie. Tym razem zrobił wyjątek.
Brytyjczyk przyjechał na mistrzostwa świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie i po kończącym imprezę, ocenianą przez kibiców jako bardzo słabą sportowo, pełną sytuacji, które nie powinny się wydarzać w skokach narciarskich, ocenił jej organizację, skandal z upadkiem nart Domena Prevca, jak i ogólną kondycję skoków przed nadchodzącymi igrzyskami olimpijskimi.
Johan Eliasch: To były świetne zawody. Loty narciarskie są wspaniałe. Widzieć ludzi latających 230 metrów w powietrzu w taki sposób to coś niezwykłego. To są tak spektakularne występy!
- Bardzo, bardzo pozytywna.
- To bardzo smutne, ale zasady to zasady.
- Oczywiście, nie mogę skomentować trwającego dochodzenia w tym temacie, jeśli jest jakiś protest. Ale jestem pewny, że dojdą do odpowiedniej konkluzji.
- Mogę tylko powiedzieć, że naszym zadaniem jako międzynarodowej federacji, jest ustalić zasady. Myślę, że Trondheim pokazało, że jesteśmy bardzo efektywni w kwestii, nazwijmy to, wymierzania sprawiedliwości w takich sytuacjach. Bardzo ważne, żeby mieć takie systemy na miejscu, żeby zarządzać wszystkim silnie.
- Tak, oczywiście. Myślę, że ta sprawa została załatwiona wyjątkowo dobrze.
- Jestem pewny, że igrzyska będą świetne, spektakularne. I że upewnimy się, że każdy przestrzega naszych zasad.
- Jedyne, co muszę zrobić, to rozejrzeć się tutaj, wokół siebie. To bardzo, bardzo popularny sport ze sporą widownią w skali globalnej.