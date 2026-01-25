Zapytali Stocha o cudowną broń na igrzyska. Cała Polska usłyszała

- Nad tym materiałem pracujemy od dawna. Jeszcze Mathias Hafele w tym uczestniczył. Jako Polacy mamy duże doświadczenie w takich sprawach i od lat próbowaliśmy stworzyć polski materiał. Chłopaki ten materiał testowali na treningach. Są z nim problemy, jego struktura jeszcze nie jest taka, jaką byśmy chcieli. Jeżeli chodzi o samą przepuszczalność, to bardzo fajnie to wygląda - powiedział niedawno Adam Małysz w programie "Misja Sport".

Stoch zabrał głos w sprawie tajnej broni PZN na IO

Polski Związek Narciarski zarejestrował materiał do kombinezonów pod nazwą "Black 2.0". Kilka dni temu FIS opublikował listę zgłoszonych materiałów. Dlatego sugerowano, że Polska może mieć jakąś "tajną broń" na igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Jest ryzyko, że PZN może nie zdążyć z ich przygotowaniem, o czym mówił też sam Małysz, ale nie można też wykluczyć, że ostatecznie polscy skoczkowie dostaną nowe stroje.

Kamil Stoch został zapytany po konkursie drużynowym na mistrzostwach świata w lotach narciarskich o to, co będzie robił w ostatnich dniach przygotowań do IO. Wspomniał, że może "ewentualnie wytestować jakiś sprzęt, który jedynie może pomóc". Został dopytany, czy coś wie o nowych kombinezonach szykowanych przez PZN. Ale przyznał, że nie ma żadnej wiedzy na temat nowych strojów, nie został wtajemniczony w projekt związku.

- Jeżeli coś takiego jest, to nic mi o tym nie wiadomo. Wierzę, że to jest tak tajne, że nawet ja o tym nie wiem - powiedział Stoch w rozmowie z Eurosportem.

Kamil Stoch będzie w trójce polskich skoczków, którzy będą skakać podczas IO we Włoszech. Oprócz niego wystąpią Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek. To będzie ostatnia wielka impreza z udziałem Stocha.

Skoczkowie będą mieli okazję zdobyć łącznie aż cztery medale - dwa na skoczni normalnej (w konkursie indywidualnym i drużyn mieszanych) i dwa na skoczni dużej (w konkursie indywidualnym i duetach).