Stoch przemówił po kolejnej kompromitacji. Polscy skoczkowie żyją marzeniami

Odpadnięcie z konkursu indywidualnego po pierwszej serii, dwa podobne skoki w konkursie drużynowym, ale poniżej dobrego poziomu (181 i 180 metrów). Kamil Stoch nie może zaliczyć mistrzostw świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie do udanych. On sam liczył na coś więcej na niemieckim mamucie.

Stoch bez złota na MŚ w lotach. "W marzeniach był triumf"

To były ostatnie mistrzostwa świata w lotach dla Stocha. Nie ma w swoim dorobku jedynie złota z tej właśnie imprezy. Najlepsze mistrzostwa dla niego były w 2018 r. w Oberstdorfie, kiedy wywalczył srebro indywidualnie i brąz w drużynie. Wówczas najlepsi byli Daniel Andre Tande i Norwegowie. Warto dodać, że w konkursie indywidualnym rozegrano wtedy trzy zamiast czterech serii.

Stoch nie ukrywał, że żałuje, że nie udało mu się wywalczyć złota MŚ w lotach. Żałuje też, że tak źle mu poszło w ten weekend.

- Ogólnie powiedziałbym, że mam pewien niedosyt, bo gdzieś w marzeniach był ten triumf, ten złoty medal, była walka o niego, by go zdobyć. Natomiast rzeczywistość, realia życiowe przynoszą nam zupełnie inne scenariusze, niż to sobie planujemy i marzymy. Czasami było przyjemnie, było dużo zabawy, flow, dużo latania, czerpanie przyjemności. A też były i męczarnie, momenty siłowania się ze skokami, jak choćby w ten miniony weekend - powiedział w rozmowie z Eurosportem.

- Ta historia i tak jest dla mnie szczęśliwa, bo zdobyłem wtedy dwa medale na tych mistrzostwach. To były też zwariowane mistrzostwa, a w ogóle to był super sezon dla mnie - dodał, wspominając sezon 2017/2018.

Negatywnie ocenia swoje dzisiejsze próby. Przyznał, że nie czuł, że leciał swobodnie, był napięty.

- To były bardzo sztywne skoki. Próbowałem wszystkiego, co tylko umiem, co się dało. Czasami wchodzisz w taki etap sezonu, gdzie walisz głową w mur. Próbujesz robić wszystko, a nic nie działa. Trzeba to zresetować. Niby znam procedurę i wiem, co trzeba zrobić, ale bardzo trudne to jest, żeby to się stało - stwierdził Stoch na antenie Eurosportu.

W przyszły weekend skoczkowie będą rywalizować w konkursach Pucharu Świata w Willingen. Stocha zabraknie na ostatnich zawodach w Niemczech w tym sezonie. Podobnie jak Kacpra Tomasiaka i Pawła Wąska, którzy również polecą na igrzyska olimpijskie. Stoch zdradził, co planuje robić w tym czasie.

- Paradoksalnie to już nic nie muszę. Wszystko, co trzeba było zrobić, to jest zrobione do tej pory. Nic nie nadrobię, nic na siłę nie wypracuję. Teraz potrzeba bardzo dużo spokoju, relaksu, wyciszyć głowę, zresetować i zaufać temu, co jest we mnie. Dosłownie drobne elementy można nie tyle wyszlifować, tylko utrwalić na skoczni, w spokojnym treningu. Ewentualnie wytestować jakiś sprzęt, który jedynie może mi pomóc - przyznał Stoch.

Kamil Stoch ma na koncie łącznie trzy medale MŚ w lotach. Zdobył srebro indywidualnie (Oberstdorf 2018) i dwukrotnie brąz w drużynie (Oberstdorf 2018 i Planica 2020).