Tak Kot skomentował decyzję Maciusiaka. Tę piosenkę znają wszyscy

Tuż po zawodach Pucharu Świata w Sapporo trener Maciej Maciusiak wybrał trzech skoczków, którzy będą reprezentować nasz kraj podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie. Wybór padł na Kacpra Tomasiaka, Kamila Stocha i Pawła Wąska. "To był dzień z kategorii tych, o których chcesz jak najszybciej zapomnieć. Moje złe decyzje, złe skoki, a do tego rzeczy niezależne ode mnie" - pisał Kot na Instagramie. Warto dodać, że Kot zdobył 76 punktów w tym sezonie Pucharu Świata, co daje 33. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Wymowny wpis Kota. "Po ludzku jest mi go żal"

Przy okazji trwających mistrzostw świata w lotach w Oberstdorfie Kot też nie może być zadowolony. Co prawda znalazł się w kadrze na MŚ, ale brał udział tylko w czwartkowych treningach. W sobotni wieczór Kot opublikował zdjęcie spod skoczni w Oberstdorfie, a w tle przygrywał utwór Elektrycznych Gitar pt. "Co Ty tutaj robisz".

"Nie ma co się dziwić, że jest sfrustrowany", "Maciek zasłużył na bycie w tej drużynie, dołączyłam do grona przeciwników Maciusiaka", "Maciusiak najgorszy trener kadry w historii", "po ludzku jest mi go żal", "ludzki dramat", "autentycznie nie rozumiem czym się kierował Maciej Maciusiak", "wciąż nie mogę tego przeboleć" - napisali internauci w komentarzach.

Kot zabrał głos ws. decyzji Maciusiaka. "W stu procentach rozumiem"

Czy Kot ma żal do Maciusiaka za decyzję dot. wyboru kadry na igrzyska olimpijskie? Skoczek odniósł się do całego zamieszania przy okazji trwających mistrzostw świata w lotach.

- Największym problemem dotyczącym wyboru kadry w tym sezonie było to, że trener mógł zabrać tylko trzech zawodników. Przy pięciu miejscach, jak w poprzednich igrzyskach, nie byłoby tego problemu. Sam zresztą powiedziałem trenerowi, że nie zazdroszczę mu podejmowania takiej decyzji. To jest dla niego ogromny stres, ale też wielka odpowiedzialność. Na pewno miał twardy orzech do zgryzienia w wyborze trójki. Powiedziałem trenerowi, że w stu procentach rozumiem jego decyzję i żeby się tym nie przejmował, bo sezon jednak jest długi i walczymy w tej chwili o inne cele - powiedział.

Niewykluczone, że Kot wróci do zmagań w Pucharze Świata na zawody Pucharu Świata w Willingen (30.01-01.02), gdzie odbędą się dwa konkursy indywidualne i konkurs mieszany. Relacje tekstowe na żywo z zawodów ze skoków narciarskich w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.