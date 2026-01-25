O której dzisiaj skoki? Gdzie oglądać MŚ w lotach? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Piątek i sobota w Oberstdorfie miały tylko jednego bohatera. Dominacja Domena Prevca była wręcz kuriozalna. Słoweniec tak odlatywał rywalom, że jury przed jego skokami obniżało belkę o trzy, cztery stopnie. A to oczywiście nie przeszkadzało mu latać najdalej. Okazał się najlepszy w zmaganiach indywidualnych z prawie 60 punktami przewagi nad drugim Mariusem Lindvikiem.

O której dziś skoki? Kiedy drużynówka mistrzostw świata w lotach w Oberstdorfie?

Czy jednak Prevc - podobnie jak w 2022 oraz 2024 roku - zostanie drużynowym mistrzem świata w lotach? Nie jest to takie pewne, bo akurat jego koledzy nie prezentują wielkiej formy. Radę daje tylko Anze Lanisek, ale już Timi Zajc skakał zdecydowanie poniżej swoich możliwości (20. miejsce w konkursie indywidualnym), a Zak Mogel odpadł na pierwszym etapie rywalizacji. Apetyt na złoto w MŚwL będą mieli zatem na pewno też bardziej również równi Norwegowie, Austriacy czy Japończycy.

A co z polskimi skoczkami? Trudno oczekiwać po nich cudów, bo tylko Piotr Żyła zdołał oddać więcej niż jeden skok w dwudniowej rywalizacji indywidualnej. Kamil Stoch, Aleksander Zniszczoł oraz Dawid Kubacki nawet nie załapali się do najlepszej trzydziestki. Celem Biało-Czerwonych musi być zatem pewna poprawa wyników, ale walkę o podium już z miejsca trzeba wykluczyć.

Konkurs drużynowy podczas mistrzostw świata w lotach w Oberstdorfie odbędzie się w niedzielę, 25 stycznia. Skoczkowie ruszą do akcji o godzinie 16:15. Ich zmagania będzie można oglądać w Eurosport 1 oraz TVN. Transmisja będzie dostępna też w Playerze oraz na platformie HBO Max. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.