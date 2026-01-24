Mistrzostwa świata w lotach 2026 z pewnością nie zapiszą się zbyt dobrze w historii polskich skoków narciarskich. Już po pierwszej serii konkursu indywidualnego odpadli z niego Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Aleksander Zniszczoł. Tym samym wszystkie cztery skoki konkursowe oddał wyłącznie Piotr Żyła, który ostatecznie zajął 15. miejsce. W sobotę przystąpił do rywalizacji jako jedyny z Polaków, ale jak się okazało, na skoczni w Oberstdorfie nie był sam.

Tak zachował się Maciej Kot po skoku Żyły. "Jako jedyny z Polaków"

Towarzyszył mu Maciej Kot. Wspierał Żyłę z trybun, a tuż po jego skoku wyszedł nawet mu pogratulować. Scenę uchwyciły kamery, a gest Kota docenił dziennikarz Skijumping.pl, Adam Bucholz. - To bardzo miłe ze strony Macieja Kota, że jako jedyny z Polaków czekał dziś pod skocznią na Piotra Żyłę. Takie momenty tworzą atmosferę w zespole - napisał na platformie X.

W tym miejscu wśród wielu kibiców zapewne pojawia się pytanie: "A co z resztą kolegów z kadry?". Na usprawiedliwienie Stocha, Kubackiego i Zniszczoła trzeba przypomnieć, że w niedzielę czeka ich jeszcze konkurs drużynowy. Trener Maciej Maciusiak już zdecydował, że to właśnie oni wystąpią w nim obok Piotra Żyły. Dlatego też oszczędzali się przed dalszą rywalizacją.

Kot z kolei w Oberstdorfie skakał jedynie w czwartkowych treningach. Przegrał jednak rywalizację z kolegami o udział w kwalifikacjach, ale pozostał z drużyną jako rezerwowy. A ponieważ w niedzielę również będzie miał wolne, zdecydował wspierać Żyłę na miejscu.

Konkurs drużynowy w ramach mistrzostw świata w lotach odbędzie się w niedzielę 25 stycznia o godz. 16:15. Niestety trudno oczekiwać, by Polacy włączyli się w nim do walki o medale. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.