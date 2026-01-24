Niesamowite, co może spotkać Stocha na igrzyskach. Jasne słowa. "Zaszczyt"

Sezon 2025/26 jest ostatnim w karierze dla Kamila Stocha. Trzykrotny mistrz olimpijski póki co nie ma powodów do radości - do tej pory najwyżej uplasował się na 12. miejscu w Lillehammer, a pięciokrotnie nie przebrnął pierwszej serii konkursowej. Ten piąty raz miał miejsce w piątek 23 stycznia podczas pierwszego konkursu mistrzostw świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie, gdzie zajął dopiero 34. lokatę.

Po zawodach na Heini-Klopfer-Skiflugschanze 38-latek nie krył swojego rozczarowania. 34. miejsce oznaczało bowiem, że Stoch zakończył walkę o indywidualne mistrzostwo świata w lotach, czyli jedyny tytuł, którego zabraknie w jego dorobku. W sobotę zatem ma wolne, a w niedzielę będzie miał okazję do wystąpienia w konkursie drużynowym.

- Nie było oczekiwań. Były ambicje. Przyjechałem walczyć, przyjechałem skakać najlepiej, jak potrafię. Próbowałem wszystkiego, ale to po prostu nie wystarczyło. Praktycznie na nic - mówił na łamach portalu "Skijumping.pl".

Stoch zostanie wyróżniony podczas igrzysk? "To zaszczyt dla każdego sportowca"

Na osłodę Kamilowi przyjść mogą igrzyska olimpijskie, na które został powołany wraz z Kacprem Tomasiakiem i Pawłem Wąskiem. Dla skoczka z Zębu będzie to piąty raz, gdy zamelduje się na tego typu imprezie. Czterokrotnie stawał na podium IO, w tym trzy razy na jego najwyższym stopniu. Brąz wywalczył z drużyną w 2018 roku w Pjongczang.

- Zakładam, że plan przygotowań nie będzie zbyt skomplikowany, raczej to będzie standardowa procedura, jak przez ostatnich 20 lat i pięć razy, kiedy przygotowywałem się do igrzysk. Znajdziemy gdzieś dostępny obiekt, zakładam, że to będzie Zakopane. Potrenujemy, potestujemy pewnie sprzęt, przygotujemy to, co najlepsze - zapowiedział cytowany przez Eurosport Stoch, który może na igrzyskach dostąpić olbrzymiego zaszczytu.

Mowa o roli chorążego reprezentacji Polski podczas ceremonii otwarcia IO w Mediolanie i Cortinie. 38-letni skoczek skomentował te spekulacje i przyznał, że to byłoby naprawdę spore wyróżnienie.

- Jeszcze tej przyszłości akurat nie znam, ale jeżeli tak się stanie, to będzie to naprawdę zaszczyt. Dzierżyć polską flagę to jest na pewno zaszczyt dla każdego sportowca. Także zobaczymy - stwierdził.

Zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie rozpoczną się 6 lutego i potrwają do 22 lutego. Konkursy indywidualne skoków narciarskich mężczyzn zaplanowano na dni 9 lutego na skoczni normalnej oraz 15 lutego na skoczni dużej. 10 lutego skoczkowie i skoczkinie zmierzą się w rywalizacji drużyn mieszanych, a 16 lutego panowie powalczą w konkursie duetów.

