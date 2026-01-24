O której dzisiaj skoki? Gdzie oglądać MŚ w lotach? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Najważniejszą imprezą tego sezonu są igrzyska olimpijskie. Już wiemy, że pojedzie na nie Kamil Stoch, Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek. Dlatego też dla pozostałych Polaków mistrzostwa świata w Oberstdorfie stały się jedyną szansą na medale. Póki co jednak Biało-Czerwoni nie są nawet bliscy ich wywalczenia. Szanse wciąż są, ale bardzo nikłe. I ma je już tylko jeden z Polaków.

Skoki narciarskie 24.01. Tylko Piotr Żyła zawalczy o medal MŚ w lotach

O tym, kto wywalczy krążek z najcenniejszego kruszcu, zadecydują cztery serie konkursowe. W piątek rozegrano dwie z nich. Najlepszy okazał się Domen Prevc. O równo 14 punktów wyprzedził Rena Nikaido i o niemal 22 "oczka" Mariusa Lindvika. To oni zajmują obecnie prowizoryczne podium. Zdaniem ekspertów, jeśli pogoda i jury nie namieszają zbyt wiele, tytuł powinien powędrować w ręce znajdującego się w znakomitej formie Słoweńca.

A jak wygląda sytuacja Polaków? Katastrofalnie. W piątek do drugiej serii awansował tylko Piotr Żyła. Ostatecznie zajął 16. miejsce i do Preva traci ponad 60 punktów. Wśród 10 pechowców, którzy nie wystąpili w drugiej serii, byli 33. Aleksander Zniszczoł, 34. Kamil Stoch i 35. Dawid Kubacki. Nie dolecieli nawet do 200 m i całkowicie wypisali się z walki. - Smutno. Po prostu smutno. Nie wydarzył się dobry skok. Był nijaki. Na razie nawet nie potrafię dokładnie powiedzieć dlaczego, bo jeszcze nie rozmawiałem z trenerem. Z mojej perspektywy był niby lepszy niż ten z kwalifikacji czy próbny, ale jednak czegoś ewidentnie zabrakło - mówił Stoch.

- Nie tego oczekiwaliśmy. Poza Piotrkiem Żyłą wszyscy skakali, a nie latali. Na progu te skoki nie wyglądały aż tak źle, ale brakowało prędkości w locie i niestety trzech zawodników ma jutro wolne - mówił Maciej Maciusiak. Dlaczego Stoch, Zniszczoł i Kubacki mają wolne? Ano dlatego, że w sobotę na belce zasiądzie tylko TOP 30. Spośród Polaków będzie to wyłącznie Żyła.

Skoki narciarskie 24.01. O której godzinie dzisiaj skoki? Gdzie oglądać MŚ w lotach? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM, RELACJA, WYNIKI]

Trzecia i czwarta seria konkursu indywidualnego mistrzostw świata w lotach w Oberstdorfie odbędzie się już w sobotę 24 stycznia. Początek o godzinie 16:30. Transmisję przeprowadzi TVN i Eurosport 1. Stream będzie dostępny na HBO Max i na Eurosport Extra. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Główne zmagania poprzedzi seria próbna. Ta wystartuje o godzinie 15:30.