Fortuna przejechał się po decyzji Maciusiaka. "Nie będę owijał w bawełnę"

Trzykrotny mistrz olimpijski - Kamil Stoch, Kacper Tomasiak oraz Paweł Wąsek - ci zawodnicy będą reprezentować Polskę na tegorocznych zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

Wojciech Fortuna o Kubackim: Dawid od dwóch lat nie skoczył na swoim poziomie

Jednym z największych nieobecnych w składzie Polaków jest Dawid Kubacki, który na ostatnich igrzyskach olimpijskich w Pekinie wywalczył brązowy medal na skoczni normalnej. Jego nieobecność skomentował legenda polskich skoków - Wojciech Fortuna, który przyznaje wprost, że Kubacki od dwóch lat dobrze nie skoczył.

- Dawid Kubacki to kolejny skoczek, który ma na koncie piękne tytuły, medalista olimpijski indywidualnie i drużynowo oraz mistrz świata, ale... Proszę pana, nie będę owijał w bawełnę, bo przecież Dawid od dwóch lat nie skoczył na swoim poziomie. Nie wiem, kto jest tutaj winny w tym całym szkoleniu, a więcej już nie powiem, bo znów niektórzy zaczną mnie gnoić - powiedział Fortuna, mistrz olimpijski z Sapporo w 1972 roku w rozmowie z "Interią".

Liczył on, że na igrzyska olimpijskie we Włoszech pojedzie Maciej Kot, który

- Nie wiem, czy ktoś jedzie w nagrodę, czy nie... Ja, układając po swojemu tę kadrę, liczyłem, że na olimpiadę pojedzie Maciej Kot. Także bardzo chciałem, by do Włoch jechał Piotr Żyła, bo on cały czas jest u mnie na takim topie, że jak wyjdzie mu skok, to na normalnej skoczni stać go nawet na zwycięstwo. W każdym razie możemy sobie tylko gdybać i rozważać. Patrząc całościowo na ten sezon, jakieś błędy były popełnione, ale jestem za daleko, by to dojrzeć. Nie będę więc krytykował, a tylko trzymał kciuki za nich - dodał Fortuna.

Reprezentacja Polski wywalczyła dotychczas 23 medale w historii zimowych igrzysk olimpijskich.