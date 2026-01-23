Oto klasyfikacja generalna po dwóch seriach MŚ w lotach. Gdzie są Polacy?

a nami pierwsza część mistrzostw świata w lotach. Do rywalizacji zakwalifikowało się czterech Polaków - Piotr Zyła, Aleksander Zniszczoł, Kamil Stoch i Dawid Kubacki. W serii próbnej przed startem zawodów tylko wynik Piotra Żyły napawał do optymizmu. Niestety to potwierdziło się w konkursie. Jako jedyny zakwalifikował się do kolejnych serii rywalizacji w Oberstdorfie. "Wiewiór" skoczył 211 metrów, co pozwoliło mu uplasować się na 18. miejscu po pierwszej serii.

Słaby występ Polaków w Oberstdorfie

Warto przypomnieć, że rywalizacja rozpoczęła się z 40 zawodnikami i po każdej serii odpadało dziesięciu. Najbliżej zakwalifikowania się do drugiej serii był Aleksander Zniszczoł, który był 33. po swojej próbie, która wyniosła 195 metrów. 35. był Kamil Stoch (191,5 m), a 35. Dawid Kubacki. To oznaczało, że naszych trzech zawodników pożegnało się z rywalizacją.

W drugiej Serii Piotr Żyła skoczył 206,5 metra i ostatecznie uplasował się na miejscu 16. miejscu. Rywalizację w tych dwóch seriach wygrał Domen Prevc, który wraz z trenerem nieco przekombinował w pierwszej serii, obniżając znacząco belkę, co pozwoliło mu skoczyć 204 m. To sprawiło, że po pierwszej serii był drugi, ale z minimalną stratą do Mariusa Lindvika. Jednak w drugiej serii skoczył 224,5 m, co pozwoliło mu wygrać. Drugi był Ren Nikaido, który skoczył tyle samo, ale z dłuższego rozbiegu. Na trzecim miejscu uplasował się Lindvik (212 m).

MŚ w lotach: klasyfikacja generalna po dwóch seriach

1. Domen Prevc - 442,2 pkt

2. Ren Nikaido - 428,2 pkt (- 14 pkt)

3. Marius Lindvik - 420,3 pkt (- 21,9 pkt)

4. Jan Hoerl - 413,5 (- 28,7 pkt)

5. Anze Lanisek - 407,5 pkt (-34,3 pkt)

...

16. Piotr Żyła - 381.9 pkt

-------

33. Aleksander Zniszczoł - 164,7 pkt

34. Kamil Stoch - 162,2 pkt

35. Dawid Kubacki - 161,1 pkt

Zwycięzcą mistrzostw świata w lotach zostanie zawodnik, który w czterech seriach zdobędzie najwięcej punktów. Na razie prowadzi Domen Prevc. Trzecią i czwartą serię zaplanowano na sobotę 24 stycznia. Poprzedzi ją seria próbna, zaplanowana na godz. 15:30. Godzinę później rozpocznie się decydująca rywalizacja w MŚ w lotach.

Terminarz MŚ w lotach: sobota, 24 stycznia