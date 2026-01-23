20 lat. 7314 dni. Polskie skoki mogą pobić antyrekord. "Kompromitacja"

Piotr Żyła jako jedyny polski skoczek wywalczył sobie prawo startu w drugiej, trzeciej i czwartej serii konkursu indywidualnego mistrzostw świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie. W gronie 40 zawodników mieliśmy czterech Polaków, ale Aleksander Zniszczoł, Kamil Stoch i Dawid Kubacki wypisali się z rywalizacji już na „dzień dobry", kończąc ją na 33., 34. i 35. miejscu.

„Czyli będziemy mieli jednego Polaka przez całe zawody, to będzie pan Kazimierz Bafia, sędzia. A jeśli chodzi o zawodników, to zobaczymy" – stwierdził Michał Korościel, gdy tuż przed startem konkursu prezentowano nam skład jury. Komentator Eurosportu powiedział to, co myślało bardzo wielu widzów. Już czwartkowe treningi i kwalifikacje pokazały, że Polacy będą tylko tłem dla najlepszych. A seria próbna przed zawodami była w wykonaniu naszych skoczków fatalna. Najlepszy z nich – Żyła – był 28. Przypomnijmy: w 40-osobowym gronie. Zniszczoł zajął 35. miejsce, 36. Był Stoch, a 37. - Kubacki.

Kibice mają dość. Życzą Polakom porażek

Nastroje wśród kibiców dobrze było widać w mediach społecznościowych. Na platformie X nikt nie robił sobie nadziei, że seria próbna była tylko wypadkiem przy pracy. Niestety, doszło do tego, że wielu ludzi wręcz życzyło naszej kadrze, żeby żaden z jej skoczków nie wskoczył w konkursie do top 30.

MŚ w lotach bez Polaka w czołowej „trzydziestce" – to brzmi jak aberracja nawet w tak słabym sezonie dla naszych skoków. I nawet pod nieobecność Kacpra Tomasiaka, czyli naszego jedynego tej zimy zawodnika na dobrym poziomie (sztab uznał, że 19-letni junior, który jeszcze nigdy nie startował w lotach narciarskich, nie powinien tego robić na zaledwie dwa tygodnie przed igrzyskami olimpijskimi). Przecież nasze skoki przez lata poza sukcesami miały też sezony trudne, kryzysowe. Ale nigdy w XXI wieku nie zdarzyło się, żebyśmy nie mieli swojego skoczka w top 30 MŚ w lotach. Coś takiego wydarzyło się ostatnio w 1998 roku. Bo wtedy Polska w ogóle na MŚ w lotach nie wystartowała. A teraz na MŚ w Oberstdorfie naprawdę niewiele brakowało, żebyśmy nie mieli kogo dopingować już po jednej czwartej rywalizacji.

Żyła broni resztek honoru kadry

Resztki honoru polskich skoków obronił Żyła, który po prostu zawsze akurat na lotach dostaje jakiegoś turbodoładowania. Dziś dla 39-latka turbo to skakanie na miarę szerokiej światowej czołówki. Bez tego turbo nie kwalifikował się do konkursów Pucharu Świata. A nawet przestał się kwalifikować do polskiej kadry wystawianej na Puchary Świata.

W każdym razie po jednej czwartej trwających mistrzostw świata mieliśmy Żyłę na 18. miejscu. A po dwóch z czterech zaplanowanych serii Żyła najpewniej będzie 16. Jeśli ktoś potrafi, niech się pasjonuje tym czy nasz jedynak da radę w trzech kolejnych seriach przesunąć się chociaż na 15. miejsce.

Może być najgorzej od 10, a nawet 20 lat

Dlaczego akurat na 15. miejsce? Bo to najgorszy polski wynik na MŚ w lotach we współczesnej erze, czyli po tym jak karierę skończył Adam Małysz. MŚ w lotach w Bad Mitterndorf w 2016 roku mieliśmy nieudane. Stoch przepadł tam już w kwalifikacjach. Najlepszy z naszych Kubacki był właśnie 15. Na 21. miejscu tamtą imprezę skończył Stefan Hula, a na 26. – Klemens Murańka.

Patrząc na całą kadrę, już wiadomo, że na MŚ 2026 wypadniemy gorzej niż wypadliśmy na MŚ 2016. Ale niech Żyła lata jak najlepiej, niech się wspina w klasyfikacji. Choć istnieje obawa, że niestabilny Żyła po równych skokach z piątku (211 i 206,5 m) w sobotę może mieć kłopot z utrzymaniem takiego poziomu.

Wygląda na to, że oglądając do końca MŚ 2026, będziemy patrzeć czy aby nie zaliczymy najgorszego występu w całym XXI wieku. Poprzeczka wisi nisko – w 2006 roku na 19. miejscu mistrzostwa skończył Robert Mateja, a na 20. – Małysz. To było 20 lat temu. Czy jak kto woli: aż 7314 dni temu. Niestety, możliwe, że już jutro (konkurs indywidualny jest dwudniowy) będzie jeszcze gorzej.