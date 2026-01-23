Gorzej być nie może! Blamaż Polaków przed MŚ w lotach

Rozpoczynają się mistrzostwa świata w lotach narciarskich. Najpierw najlepsi skoczkowie świata udali się do Oberstdorfu, gdzie rozpoczęli rywalizację na skoczni HS 235. W czwartkowych kwalifikacjach wzięli udział Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Aleksander Zniszczoł. Wszyscy przez nie przebrnęli, ale nie zajęli najlepszych lokat. Najlepszy był Piotr Żyła, który skończył na 24. miejscu. Dalej byli Dawid Kubacki (32.), Kamil Stoch (37.) i Aleksander Zniszczoł (39.). "Polacy mają awans, a rywale Domena Prevca z czołówki mają przechlapane. Słoweniec zdominował treningi, a teraz kwalifikacje też. Odległość 228,5 metra z belki obniżonej o trzy stopnie i zwycięstwo nad Stephanem Embcherem o 12,7 pkt. Nie ma słów, nie ma pytań. On idzie po złoto!" - opisywał na łamach Sport.pl Bartosz Królikowski.

MŚ w lotach: Wyniki Polaków w serii próbnej

Na piątek 23 stycznia zaplanowano pierwszy konkurs, ale zanim rywalizacja się rozpoczęła, odbyła się seria próbna, którą rozpoczął Aleksander Zniszczoł. Skoczył on lepiej niż w kwalifikacjach, ale osiągnął 189 metrów.

Chwilę później swój skok oddał Dawid Kubacki, który również się poprawił, ale skoczył 7,5 metra krócej od swojego rodaka. Skoczek pofrunął na 181,5 metra, co w momencie jego skoku dawało mu czwarte miejsce od końca.

Piotr Żyła pokazał, że jest najmocniejszy spośród Biało-Czerwonych. Oddał on skok na 191 metrów, co było przyzwoitą próbą przed startem pierwszej serii. Można było mieć nadzieję, że w konkursie jeszcze się poprawi. Tego samego nie można było powiedzieć o Kamilu Stochu, który skoczył zaledwie 175,5 metra i co ciekawe - skończył serię próbną przed Dawidem Kubackim i za Aleksandrem Zniszczołem.

Serię próbną wygrał nie kto inny, tylko Domen Prevc, który skoczył 229 metrów. Drugi był Stephan Embacher, którego próba była zaledwie 1,5 m krótsza. Na najniższym stopniu podium uplasował się Marius Lindvik, który pofrunął 215,5 metra. Może zaskakiwać brak Ryoyu Kobayashiego w Top 10. Wszystko przez to, że skoczył on zaledwie 194 metry i zajął 18. miejsce.

Jeśli chodzi o Polaków, to najwyżej uplasował się Piotr Żyła, który ostatecznie skończył na 28. lokacie. Dalej był Aleksander Zniszczoł (35.), Kamil Stoch (36.) i Dawid Kubacki (37.).

Wyniki w serii próbnej: