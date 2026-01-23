Żyła uratował Polskę przed absolutną klęską w MŚ! Dominator jest tylko jeden

Czy ktokolwiek jest w stanie choćby w najmniejszym stopniu zagrozić Domenowi Prevcowi? Takie pytanie cisnęło się na usta po czwartkowych treningach i kwalifikacjach w Oberstdorfie. Słoweniec skakał w nich z belek ustawionych po 2-3 stopnie niżej wszyscy inni, a mimo to latał najdalej i wygrywał wszelkie serie z kilkunastopunktową przewagą. Łącznie uzbierałoby się grubo ponad 40 punktów. Faworyt do zdobycia mistrzostwa świata w lotach był tylko jeden, choć wiadomo jak jest. W skokach mnóstwo rzeczy może pójść nie tak.

Żyła ostoją polskiego honoru

Nie zanosiło się natomiast na większe emocje związane z Polakami. Wszyscy czterej, którzy przystąpili do kwalifikacji, wywalczyli awans do konkursu. Jednak gdyby skopiować wyniki kwalifikacyjne i dać takie same w pierwszej serii, to w trzech kolejnych (mistrzostwa w lotach to dwudniowy, czteroseryjny konkurs) zobaczylibyśmy jedynie Piotra Żyłę. On zresztą też był dopiero na 24. miejscu. Oczywiście należało trzymać kciuki za dużo lepszą dyspozycję, ale o ścisłej czołówce raczej nie mogło być mowy.

Seria próbna niczego dobrego nie zwiastowała. Tylko Żyła był w niej w Top 30 i to na 28. miejscu. Aleksander Zniszczoł (35. w próbnej) poradził sobie w pierwszej serii teoretycznie całkiem przyzwoicie. Poleciał 195 metrów, ale przy lekkim wietrze w plecy. Problem w tym, że ten wiatr zazwyczaj wiał znacznie mocniej, przez co wielu innych miało dużo większą rekompensatę. Podobnie zresztą było w przypadku Dawida Kubackiego. 192,5 metra normalnie niezła odległość, ale w naprawdę dobrych warunkach, więc już nie taka dobra. Ani Zniszczoł, ani on nie dostali się do kolejnych serii (odpowiednio 33. i 35. lokata).

Na szczęście Piotr Żyła kłopotów z awansem już nie miał. Potwierdził, że przynajmniej to Top 30 wejść potrafi. Odległość 211 metrów dała mu 18. lokatę po pierwszej serii. Niestety dla Kamila Stocha pierwszy konkursowy skok był ostatnim w karierze w zawodach indywidualnych mistrzostw świata w lotach. Tylko 191,5 metra wystarczyło, by nie być najsłabszym z Polaków. Jednak na kolejne serie już nie, bo to było 34. miejsce. Tylko jeden z naszych rodaków wszedł do kolejnych serii.

Wiatr zastawił pułapkę, a jury w nią wpadło. Pociągnęli kilku skoczków za sobą

Jeśli chodzi o czołówkę, w niej mocno namieszały dwa czynniki. Wiatr i jury. Wiatr kręcił, niektórzy mieli dodawane nawet ponad 20 punktów. Podmuchy w plecy "wycięły" m.in. Anże Laniska oraz Jana Hoerla (ex aequo 12. miejsce. Lżej wiało za to np. Mariusowi Lindvikowi, który poleciał aż 226,5 metra i... prowadził po pierwszej serii! Zaraz, a co z Domenem Prevcem? Otóż jemu jury obniżyło belkę o łącznie 5 stopni. Trener Robert Hrgota chcąc jeszcze większego bonusu, poprosił o jeszcze jedną. I co się stało? Wiatr, wcześniej akurat dobry, nagle się odwrócił. Prevc wylądował na 204. metrze i mimo dodanych prawie 36-ciu punktów zajmował drugie miejsce o 1,4 pkt za Lindvikiem! Cyrk.

Żyła się poprawił, a wiatr nadal płatał figle

Pozostało mieć nadzieję, że w drugiej serii obejdzie się bez takich numerów. Jeśli chodzi o Polaków, to ostał się jedynie Piotr Żyła. Nasz reprezentant w drugiej próbie skoczył nieco krócej niż w pierwszej, bo 206,5 metra, ale dodano mu aż 14 punktów za wiatr. Dzięki temu poprawił się o dwie pozycje i po piątkowej części rywalizacji jest na 16. miejscu.

Czekaliśmy na skoki ścisłej czołówki, ale już przed nią widzieliśmy piękne skoki. W pierwszej serii Anże Laniska oraz Jana Hoerla wyciął wiatr, a gdy w drugiej serii nie przeszkadzał, to polecieli kolejno 227 oraz 230 metrów! Cały czas nie mogło być jednak tak słodko. Gdy przyszedł czas czołowej dziesiątki, wiatr znowu przybrał na sile. Jury niestety nie czekało. Puściło kilku skoczków w trudnych warunkach, przez co Timi Zajc i Karl Geiger nie dolecieli nawet do 200. metra.

Jakość się obroni. Prevc pokazał moc!

Dopiero w samej końcówce warunki nieco się uspokoiły. Dzięki temu np. Ren Nikaido mógł pokazać pełnię umiejętności, a umiejętności ma takie, że lot na 224. metr pozwolił mu wyprzedzić nawet Mariusa Lindvika, który z kolei uzyskał tylko 212 metrów! Wszystkich pogodził jednak Domen Prevc. Bez ogromnych udziwnień ze strony jury, z belką obniżoną "tylko" o dwa stopnie Słoweniec poleciał 224,5 metra i po pierwszym dniu konkursowym prowadzi z przewagą 14 pkt nad Nikaido!

Wyniki mistrzostw świata w lotach po pierwszych dwóch seriach: