O której dziś skoki? Kiedy mistrzostwa świata w lotach w Oberstdorfie? [TRANSMISJA]

W tym roku mistrzostwa świata w lotach wyjątkowo będą nie tylko ważną imprezą samą w sobie, ale posłużą jako etap szlifowania formy przez zimowymi igrzyskami. Skoczkowie bowiem po imprezie w Oberstdorfie pojadą jeszcze do Willingen, a potem już staną w szranki na olimpijskiej scenie. W czwartek dowiedzieliśmy się, że bilet do Włoch wywalczyła następująca trójka Polaków: Kacper Tomasiak (który na MŚ w lotach jest nieobecny), Kamil Stoch oraz Paweł Wąsek.

MŚ w lotach. Kiedy zawody w Oberstdorfie i o której?

Zdecydowanym faworytem do zdobycia tytułu mistrza świata w lotach jest Domen Prevc. Słoweniec wygrał obie czwartkowe serie próbne w Oberstdorfie, a także kwalifikacje. Za każdym razem miał przy tym bardzo okazałą przewagę nad resztą stawki. Spróbować pokrzyżować mu plany spróbują znakomicie spisująca się na mamutach Norwegowie, Ryoyu Kobayashi czy Stephan Embacher, który jest jak na razie drugim najdalej latającym zawodnikiem.

A Polacy? Trudno oczekiwać po nich cudów, choć Aleksander Zniszczoł czy Piotr Żyła udowadniali, że nawet jak nie mają specjalnie wysokiej formy, to w lotach są w stanie wszystkich zaskoczyć. Polscy kibice będą też bez wątpienia bacznie obserwować poczynania Kamila Stocha, który żegna się z mistrzostwami świata w lotach i mamucią skocznią w Oberstdorfie.

Pierwsza część indywidualnych zawodów (rozbitych na cztery serie) podczas mistrzostw świata w lotach będzie miała miejsce w piątek, 23 stycznia. Skoczkowie ruszą do akcji o godzinie 16:00. Ich zmagania będzie można oglądać w Eurosport 1 oraz TVN. Transmisja będzie dostępna też w Playerze oraz na platformie HBO Max. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.