Oto co zrobili Polacy w treningach przed MŚ w lotach. Niestety

Do Oberstdorfu poleciało sześciu reprezentantów Polski: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Maciej Kot i Klemens Joniak (debiutant na największych obiektach). W składzie na mistrzostwa świata w lotach nie znalazł się Kacper Tomasiak, który jest wprawdzie najlepszym z Polaków, ale nigdy nie startował na skoczni mamuciej. Maciej Maciusiak już po zawodach w Zakopanem poinformował, że 19-latek ma spokojnie trenować i przygotowywać się do igrzysk olimpijskich, które w lutym odbędą się we Włoszech. Zabrakło też nadal pracującego nad formą Pawła Wąska.

MŚ w lotach. Dobry skok Zniszczoła, Kubacki i Kot blisko

Podczas pierwszego treningu swój premierowy skok na mamucim obiekcie oddał Klemens Joniak. Spisał się całkiem nieźle, poleciał 187,5 m, co dało mu jednak dość odległą 44. lokatę. Aleksander Zniszczoł natomiast uzyskał 205,5 m, co wystarczyło do zajęcia 23. miejsca. Najlepszym z naszych reprezentantów jednak nie był. To miano wywalczył sobie Piotr Żyła, który poleciał 208 metrów i finiszował trening na 20. lokacie. Zdecydowanie krócej od niego polecieli zarówno Maciej Kot (183,5 metra i 38. miejsce), jak i Dawid Kubacki (179 metrów i 39. lokata). Za to Kamil Stoch skoczył ponad 200 metrów, a konkretnie 203,5 metra. Wicemistrzowi z 2018 roku dało to 25. miejsce.

Co się tyczy ścisłej czołówki pierwszego treningu, loty tradycyjnie wyzwoliły dodatkową moc w Norwegach. W czołowej szóstce było ich aż czterech na czele z Mariusem Lindvikiem (223 metry), który zajął ostatecznie drugie miejsce. Rzecz jasna za Domenem Prevcem, który mimo, iż ruszył z belki ustawionej najniżej ze wszystkich (20., a reszta skakała albo z 24., albo z 22.), jako jedyny poleciał ponad 230 metrów. Konkretnie to 233,5, dzięki czemu wygrał trening z przewagą ponad 18 punktów.

Wyniki I treningu w Oberstdorfie:

1. Domen Prevc (Słowenia) - 233,5 m, 177,6 pkt

2. Marius Lindvik (Norwegia) - 223 m, 159,6 pkt

3. Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegia) - 222,5 m, 155,2 pkt

...

20. Piotr Żyła (Polska) - 208 m, 127,9 pkt

- 208 m, 127,9 pkt 23. Aleksander Zniszczoł (Polska) - 205,5 m, 125,7 pkt

- 205,5 m, 125,7 pkt 25. Kamil Stoch (Polska) - 203,5 m, 125,5 pkt

- 203,5 m, 125,5 pkt 38. Maciej Kot (Polska) - 183,5 m, 111,9 pkt

- 183,5 m, 111,9 pkt 39. Dawid Kubacki (Polska) - 179 m, 108,8 pkt

- 179 m, 108,8 pkt 44. Klemens Joniak (Polska) - 187,5 m, 104,9 pkt

W drugim treningu ponownie najsłabszym z Polaków okazał się Joniak. Poleciał 6 metrów krócej niż wcześniej, czyli 181,5 metra i zajął 47. miejsce. Wyraźnie słabiej spisał się Zniszczoł, któremu tym razem do 200. metra zabrakło wiele (188,5 m i 43. lokata). Progres pod kątem odległości poczynili zaś Kubacki i Kot. Ten pierwszy większy, bo uzyskał 187 metrów (42. miejsce), z kolei ten drugi poprawił się względem pierwszego treningu o 4 metry (187,5 m i 45. lokata).

Walkę o miano najlepszego z Polaków wygrał ponownie Piotr Żyła. Jego 211 metrów pozwoliło mu zająć 22. lokatę. Kamil Stoch tym razem nie poleciał ponad 200 metrów. Ale krócej też nie. Wylądował idealnie na 200. metrze, co poskutkowało 34. miejscem podczas drugiego treningu.

Co do czołówki, Domen Prevc znów znokautował absolutnie wszystkich. Tym razem poleciał z belki ustawionej o trzy stopnie niżej niż reszta czołówki (18 vs 21). Efekt? 235 metrów i zwycięstwo o ponad 21 punktów. Tym razem nad dwoma Austriakami - Stephanem Embacherem i Janem Hoerlem. Kosmita.

Kwalifikacje rozpoczną się o godzinie 17:00. Klemensa Joniaka już w nich nie zobaczymy, bo przed treningami było powiedziane, że najsłabszy z Polaków podczas nich uda się do Austrii do Eisenerz na Puchar Kontynentalny. Maciej Kot również w nich nie wystąpi, bo był drugim najsłabszym z naszych, a tylko czterech może wziąć udział w walce o awans do konkursu.

Wyniki II treningu w Oberstdorfie: