Małyszomanię pamiętają wszyscy. A co z Tajnerem? Takie macie zdanie o trenerze

Dyskusje o najwybitniejszych postaciach polskiego sportu regularnie wracają przy okazji rankingów i internetowych głosowań. Tym razem w centrum uwagi znalazł się Apoloniusz Tajner, szkoleniowiec kojarzony z okresem największych sukcesów Adama Małysza oraz wieloletni prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Wyniki sondy pokazują, że jego miejsce w historii skoków narciarskich budzi wyraźne podziały. Sondę, której wyniki opisujemy, znajdziesz TUTAJ.

Większość głosów była na nie. Wielu czytelników wskazało inne nazwiska

Ponad połowa głosujących uznała, że Apoloniusz Tajner nie jest najlepszym trenerem w historii polskich skoków narciarskich. Odpowiedź "nie" wybrało 53,19 procent uczestników sondy, czyli 1874 osoby (wynik z 21.01.2026. 3523 odpowiedzi). Dla tej grupy sukcesy z przełomu wieków nie były wystarczającym argumentem, by przyznać mu najwyższe miejsce. W uzasadnieniach często pojawiały się odniesienia do innych szkoleniowców pracujących z kadrą w medalowych okresach. Część czytelników podkreślała, że rozwój dyscypliny był efektem długofalowej pracy całego środowiska, a nie jednego trenera.

Era Małyszomanii wciąż jest punktem odniesienia. Ta część głosujących doceniła rolę Tajnera

Apoloniusza Tajnera za najlepszego trenera uznało 26,43 procent głosujących, co przełożyło się na 931 odpowiedzi. Dla tej grupy kluczowy okazał się czas największych sukcesów Adama Małysza oraz moment, w którym polskie skoki zyskały światową rozpoznawalność. Zwracano uwagę nie tylko na medale, lecz także na wpływ tamtych wydarzeń na popularność skoków w Polsce. Według tych opinii był to moment przełomowy, który na trwałe zmienił pozycję tej dyscypliny w krajowym sporcie.

Brak jednoznacznej opinii był trzecią drogą. Wyniki pokazują złożoność ocen

Odpowiedź "trudno powiedzieć" zaznaczyło 20,38 procent uczestników sondy, czyli 718 osób. Ta grupa najczęściej wskazywała na trudności w porównywaniu trenerów pracujących w różnych realiach i epokach. Podkreślano, że skoki narciarskie na przestrzeni lat bardzo się zmieniły. Wielu czytelników zwracało uwagę, że na sukcesy reprezentacji wpływają całe sztaby szkoleniowe oraz zaplecze organizacyjne. Z tego powodu przyznanie tytułu najlepszego jednemu nazwisku uznawano za zbyt duże uproszczenie.