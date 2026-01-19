Sonda po pożegnaniu Stocha: 63,85 proc. głosów na TAK. Ale jeden szczegół dzieli fanów

Ostatni występ Kamila Stocha na Wielkiej Krokwi miał symbolicznie zamknąć jeden z najważniejszych rozdziałów w historii polskich skoków narciarskich. Zamiast powszechnej zgody pojawiła się dyskusja, która szybko przeniosła się do internetu i znalazła odzwierciedlenie w wynikach sondy. Opinie dotyczą zarówno sportowych osiągnięć, jak i samego sposobu pożegnania. Sondę, której wyniki opisujemy, znajdziesz TUTAJ.

Większość wskazuje Stocha jako numer jeden. Wynik jest wyraźny, ale niejednomyślny

Co ważne, według stanu na dzeń 19.01.2026 r. aż 63,85 procent głosujących uznało Kamila Stocha za najlepszego polskiego skoczka w historii. Ten wynik potwierdza, że jego sportowy dorobek wciąż ma duże znaczenie dla kibiców. Dla wielu to właśnie on stał się symbolem jednej z najlepszych er w dziejach tej dyscypliny. Przeciwnego zdania było 28,04 procent uczestników sondy. Ta grupa wskazuje, że w historii polskich skoków było więcej wybitnych postaci. Różnice w ocenach pokazują, jak trudne jest jednoznaczne porównywanie zawodników z różnych okresów.

Oprawa pożegnania podzieliła kibiców skoków narciarskich. Emocje skupiły się na jednym momencie

Najwięcej kontrowersji wzbudził sposób pożegnania Stocha na Wielkiej Krokwi. Część osób uznała, że oprawa wydarzenia nie pasowała do rangi sportowca i przyćmiła wagę samego momentu. To właśnie ten element zdominował dyskusję w mediach społecznościowych. Co ciekawe, inni zwracali uwagę, że kluczowe były reakcje kibiców oraz emocje samego zawodnika, a nie szczegóły organizacyjne. Dla tej grupy liczył się gest wdzięczności ze strony trybun, a nie forma ceremonii.

Wynik sondy pokazuje skalę zainteresowania. Stoch pozostaje ważną postacią

W sondzie wzięło udział 11 913 osób, co potwierdza duże zainteresowanie tematem. Dodatkowo 8,12 procent uczestników wybrało odpowiedź "nie mam zdania", co pokazuje, że nie wszyscy chcą wydawać jednoznaczne oceny tuż po takim wydarzeniu. Mimo różnic w opiniach jedno pozostaje bezsporne. Kamil Stoch na stałe zapisał się w historii polskich skoków narciarskich oraz w pamięci kibiców z naszego kraju i nie tylko.