Kacper Tomasiak to w obecnym sezonie zdecydowanie najjaśniejszy punkt kadry polskich skoczków. To on zazwyczaj zajmuje najwyższe miejsca z Biało-Czerwonych w poszczególnych konkursach, a w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata plasuje się na 12. pozycji. Mimo to zabraknie dla niego miejsca na mistrzostwa świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie (22-25 stycznia). Choć skład nadal pozostaje nieznany, trener Maciej Maciusiak już po konkursach w Zakopanem zasygnalizował, że Tomasiaka na loty nie zabierze. Teraz decyzję tę skomentował Adam Małysz.

To dlatego Tomasiak nie pojedzie na loty. Małysz wskazał powód

Prezes Polskiego Związku Narciarskiego w programie TVP Sport "Trzecia seria" jednoznacznie poparł wybór szkoleniowca. - Ja uważam, że to jest słuszna decyzja, że Kacper nie jedzie na loty, dlatego że loty są troszkę innymi skokami. Jak jesteś w formie i wygrywasz, nie ma to znaczenia. Ale dla zawodnika, który nigdy nie skakał na mamuciej skoczni, który ma raczej predyspozycje do silnego odbicia, wyższego lotu, nie ma jeszcze takiej dopracowanej techniki w powietrzu (...) to nie jest to korzystne - wyjaśnił.

Dla Tomasiaka start w Oberstdorfie mógł być debiutem na mamucim obiekcie i szansą na ustanowienie rekordu życiowego. Małysz zadeklarował jednak, że niespełna 19-letni skoczek dostanie w tym sezonie swoją szansę. - On ma jeszcze czas. Wiem, że ma zadebiutować w lotach narciarskich w Vikersund. Ma teraz jeszcze czas przed igrzyskami olimpijskimi przygotować się do najważniejszej imprezy w tym sezonie - dodał.

Będzie debiutant na MŚ w lotach. Małysz ujawnił. "Będzie niespodzianka"

W mediach pojawiły się za to informacje, że zamiast Tomasiaka na MŚ w lotach zobaczymy innego debiutanta. Małysz je potwierdził. - Nie chciałbym wychodzić przed szereg, ale myślę, że będzie to zawodnik, którego od dawna trenerzy chcieli przetestować w zawodach Pucharu Świata. Jego skoki były dosyć w kratkę - raz lepsze, raz gorsze. Na pewno nie będzie to jakaś superniespodzianka, ale na pewno będzie niespodzianka - powiedział tajemniczo i ostatecznie nazwiska nie ujawnił.

Mistrzostwa świata w lotach rozpoczną się w czwartek 22 stycznia od kwalifikacji. W kolejnych dwóch dniach rozegrane zostaną cztery serie konkursu indywidualnego, a w niedzielę zawody drużynowe. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.