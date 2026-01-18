Polscy skoczkowie narciarscy mają już za sobą weekend w japońskim Sapporo. W niedzielnym konkursie spisali się znacznie lepiej niż dzień wcześniej. Kacper Tomasiak był 12., Dawid Kubacki - 15., Maciej Kot - 20., a Klemens Joniak - 30. Punktów nie zdobył jedynie 36. Aleksander Zniszczoł. Wygląda na to, że zawody na słynnej Okurayamie były ostatnimi przed ogłoszeniem składu na igrzyska olimpijskie.

Media: To wtedy Maciej Maciusiak ogłosi skład na igrzyska olimpijskie!

Tak wynika z informacji, jakie w nocy z soboty na niedzielę dokładnie o 3:14 przekazał dziennikarz Eurosportu - Kacper Merk. - Oficjalne info z kadry skoczków: skład reprezentacji na igrzyska olimpijskie zostanie ogłoszony 22 stycznia po zatwierdzeniu przez zarząd PZN - napisał na portalu X.

Oznacza to, że drużynę na igrzyska poznamy w najbliższy czwartek, a więc w dniu rozpoczęcia mistrzostw świata w lotach narciarskich w niemieckim Oberstdorfie (na 22 stycznia zaplanowane są kwalfikacje - red.). Skoczkowie nie będą już mieli zatem możliwości pokazania się trenerowi w konkursie. Nie wydaje się również, aby dało się do tego czasu przeprowadzić wspólny trening na skoczni.

Kto pojedzie na igrzyska? Polscy skoczkowie czekają na werdykt

Na podstawie specjalnego rankingu olimpijskiego trener Maciej Maciusiak może zabrać do Mediolanu jedynie trzech skoczków. Pewniakiem wydaje się Kacper Tomasiak, który tej zimy spisuje się zdecydowanie najlepiej z Biało-Czerwonych. Rywalizacja o kolejne dwa miejsce powinna rozstrzygnąć się między Kamilem Stochem, Dawidem Kubackim, Maciejem Kotem i Pawłem Wąskiem. Stocha i Wąska w Sapporo nie oglądaliśmy.

Igrzyska w Mediolanie i Cortinie d"Ampezzo rozpoczną się 6 lutego. Do tego czasu skoczków czekają jeszcze wspomniane mistrzostwa świata w lotach (22-25 stycznia) oraz weekend Pucharu Świata w Willingen (30 stycznia - 1 lutego).