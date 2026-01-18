Dramat Krafta. 5 milimetrów może mu zabrać igrzyska!

Igrzyska olimpijskie bez Stefana Krafta? Coś takiego trudno sobie wyobrazić. Austriak to prawdopodobnie najlepszy skoczek XXI wieku (w Pucharze Świata zgromadził w tym stuleciu zdecydowanie najwięcej punktów). Ale w obecnym sezonie jest w swojej kadrze dopiero numerem cztery. Najpewniej to wystarczy, bo właśnie tylu zawodników do Predazzo będzie mógł zabrać trener Andreas Widhoelzl. Ale na ostatniej prostej kwalifikacji naciska Manuel Fettner, a Kraft właśnie zaliczył spektakularną porażkę.

W niedzielę w Sapporo Kraft był drugi w kwalifikacjach i pewnie już myślał o tym, jak w konkursie poprawić swoje dziewiąte miejsce z soboty. Niestety, nic z tego. „Stefan Kraft był drugi, do pewnego momentu, konkretnie do kontroli sprzętu. Do tego, że dyskwalifikują Kazachów, Turków czy Słowaka przywykliśmy, ale że dyskwalifikują Austriaka, i to Krafta, to dość rzadkie" – słyszeliśmy od komentatora Eurosportu Michała Korościela na starcie zawodów. Korościel i komentujący razem z nim Igor Błachut przypomnieli, że Kraft jest dyskwalifikowany niezwykle rzadko. Zdarzyło się to rok temu w Oberstdorfie (na lotach narciarskich) został zdyskwalifikowany za nieprawidłową przepuszczalność kombinezonu. Teraz kontrola sprzętu wykazała, że za długa o 5 milimetrów była jedna z nogawek kombinezonu austriackiej gwiazdy. „Do ubiegłego roku Kraft aż 12 lat był nietykalny" – informował Korościel.

Dyskwalifikacja Krafta w ostatnim momencie przed ogłoszeniem kadr na igrzyska nie zmieni jego pozycji w Pucharze Świata. Trzykrotny zdobywca Kryształowej Kuli w tym sezonie jest w "generalce" dziesiąty i na tym miejscu pozostanie. A czy ta dyskwalifikacja zmieni notowania Krafta w kadrze Austrii? Na pewniaków do olimpijskich startów wyglądają Jan Hoerl i Daniel Tschofenig, którzy zajmują odpowiednio piąte i siódme miejsce w PŚ. Objawieniem sezonu jest 20-letni Stephan Embacher, który zajmuje ósme miejsce. Natomiast tuż za Kraftem, na jedenastym miejscu, znajduje się Manuel Fettner. Ten 40-latek po sezonie skończy karierę i w walce o swoje ostatnie w życiu igrzyska pokazuje wysoką formę. W pierwszym konkursie w Sapporo był siódmy, a tydzień temu stanął na podium w Zakopanem, zajmując trzecie miejsce.

Kraftowi brakuje tylko tego jednego złota

Kraft to multimedalista wszystkich imprez poza igrzyskami. Na nich wywalczył "tylko" jedno złoto w drużynie. Indywidualnie nie zdobył żadnego medalu! To zaskakujące, bo wszystko inne Kraft w swojej przebogatej karierze wygrywał. Trzy razy był indywidualnie mistrzem świata, był też mistrzem świata w lotach i triumfatorem Turnieju Czterech Skoczni.

Kwalifikacje w Sapporo wygrał Domen Prevc. Do konkurs awansowała cała piątka Polaków - Kacper Tomasiak był 15., Dawid Kubacki - 16., Maciej Kot - 18., Klemens Joniak - 42., a Aleksander Zniszczoł - 49.

W konkursie najlepszy był Prevc. Za nim uplasowali się Ryoyu Kobayashi i Daniel Tschofenig. Rywale Krafta z austriackiej kadry spisali się bardzo dobrze - Fettner był czwarty, Hoerl piąty, a Embacher ósmy. Polacy zajęli następujące miejsca: 12. Tomasiak, 15. Kubacki, 20. Kot, 30. Joniak, 36. Zniszczoł.