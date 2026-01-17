On leci po Kryształową Kulę! Oto klasyfikacja generalna PŚ

Polscy skoczkowie narciarscy nie zachwycili w pierwszym konkursie Pucharu Świata w Sapporo. Startowało ich czterech, ale Aleksander Zniszczoł i Kacper Tomasiak nie zakwalifikowali się nawet do drugiej serii. To udało się Maciejowi Kotowi oraz Dawidowi Kubackiemu.

Kacper Tomasiak rozczarował w Sapporo, reszta Polaków bez szału. Domen Prevc leci po Kryształową Kulę

Lepiej poszło 35-latkowi, który zajął 25. miejsce, natomiast jego młodszy kolega z kadry był 29. (na 31 uczestników finałowych zmagań). Zatem obaj nieznacznie powiększyli dorobek w PŚ, odpowiednio o sześć oraz dwa punkty.

Pełną pulę zgarnął Domen Prevc, który w drugiej serii pofrunął aż na 141 m i wygrał z gigantyczną przewaga nad drugim Naokim Nakamurą oraz trzecim Renem Nikaido. Praktycznie tak samo wygląda też podium klasyfikacji generalnej PŚ - za Nakamurę trzeba wstawić Ryoyu Kobayashiego, poza tym kolejność niezmienna. Słoweniec prowadzi z gigantyczną przewagą, to już niemal 450 pkt.

A Polacy? Najwyżej jest Tomasiak, który zajmuje 12. pozycję. W trzeciej dziesiątce są Kamil Stoch oraz Piotr Żyła, a w czwartej dziesiątce Kot oraz Wąsek. Sobotnia zdobycz sprawiła natomiast, iż swoją pozycję utrzymał Kubacki, którego dogonił Roman Koudelka.

Skoki narciarskie. Klasyfikacja generalna Pucharu Świata po pierwszym konkursie w Sapporo

1. Domen Prevc - 1314 pkt

2. Ryoyu Kobayashi - 867 pkt

3. Ren Nikaido - 721 pkt

4. Anze Lanisek - 717 pkt

5. Jan Hoerl - 675 pkt

6. Philipp Raimund - 641 pkt

7. Daniel Tschofenig - 637 pkt

8. Stephan Embacher - 583 pkt

9. Felix Hoffmann - 576 pkt

10. Stefan Kraft - 491 pkt

11. Manuel Fettner - 358 pkt

12. Kacper Tomasiak - 320 pkt

...

24. Kamil Stoch - 148 pkt

28. Piotr Żyła - 96 pkt

35. Maciej Kot - 65 pkt

37. Paweł Wąsek - 54 pkt

41. Dawid Kubacki, Roman Koudelka - 38 pkt

Drugi konkurs indywidualny Puchara Świata w Sapporo zaplanowano na niedzielę 18 stycznia o godz. 3:00 czasu polskiego. Przed nim odbędą się kwalifikacje (o godz. 1:30 polskiego czasu).