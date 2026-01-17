On leci po Kryształową Kulę! Oto klasyfikacja generalna PŚ

Polscy skoczkowie narciarscy nie zachwycili w pierwszym konkursie Pucharu Świata w Sapporo. Startowało ich czterech, ale Aleksander Zniszczoł i Kacper Tomasiak nie zakwalifikowali się nawet do drugiej serii. To udało się Maciejowi Kotowi oraz Dawidowi Kubackiemu.
Lepiej poszło 35-latkowi, który zajął 25. miejsce, natomiast jego młodszy kolega z kadry był 29. (na 31 uczestników finałowych zmagań). Zatem obaj nieznacznie powiększyli dorobek w PŚ, odpowiednio o sześć oraz dwa punkty.
Pełną pulę zgarnął Domen Prevc, który w drugiej serii pofrunął aż na 141 m i wygrał z gigantyczną przewaga nad drugim Naokim Nakamurą oraz trzecim Renem Nikaido. Praktycznie tak samo wygląda też podium klasyfikacji generalnej PŚ - za Nakamurę trzeba wstawić Ryoyu Kobayashiego, poza tym kolejność niezmienna. Słoweniec prowadzi z gigantyczną przewagą, to już niemal 450 pkt.
A Polacy? Najwyżej jest Tomasiak, który zajmuje 12. pozycję. W trzeciej dziesiątce są Kamil Stoch oraz Piotr Żyła, a w czwartej dziesiątce Kot oraz Wąsek. Sobotnia zdobycz sprawiła natomiast, iż swoją pozycję utrzymał Kubacki, którego dogonił Roman Koudelka.
Drugi konkurs indywidualny Puchara Świata w Sapporo zaplanowano na niedzielę 18 stycznia o godz. 3:00 czasu polskiego. Przed nim odbędą się kwalifikacje (o godz. 1:30 polskiego czasu).