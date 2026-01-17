Polska "czekała" na to 1455 dni. Oto prawda o polskich skokach

Kacper Tomasiak jest świetny i teraz trzeba tylko ściskać kciuki, żeby pech z sobotnich zawodów w Sapporo go nie rozchwiał. To był 17. start Kacpra w Pucharze Świata w jego debiutanckim sezonie i dopiero drugi raz nie skończyło się to punktami.

W piątek Tomasiak był ósmy i dziewiąty na treningach oraz 16. w kwalifikacjach. Sobotę zaczął od dwunastego miejsca w serii próbnej. Wszystko wskazywało na to, że niespełna 19-latek (urodziny ma 20 stycznia) może powalczyć o kolejne miejsce w top 10 zawodów Pucharu Świata. Tymczasem Tomasiak zajął najgorsze miejsce w karierze.

Tomasiak najgorzej w karierze. Ale tu nie ma co płakać

W grudniu Kacper był 32. w drugim konkursie w Klingenthal. Tam zaliczył swój najsłabszy weekend – dzień wcześniej był 18. Ale w Sapporo Tomasiak nie wygląda na zmęczonego i gorzej dysponowanego. Naprawdę trzeba podkreślić, że w pierwszych zawodach na Okurayamie miał pecha. W swoim jedynym konkursowym skoku Tomasiak uzyskał tylko 119,5 metra. Jechał z obniżonej belki, bo wcześniej wiało mocno pod narty, więc ze względów bezpieczeństwa skrócono rozbieg. I – niestety – gdy Polak siadał na belce, wiało pod narty zbyt mocno, żeby mógł dostać zielone światło, a po chwili wiatr niemal ucichł. Tomasiakowi za uśrednione podmuchy z przodu odjęto od noty tylko 8,6 pkt. "Tylko", bo mniejszą pomoc od natury w 50-osobowej stawce dostało tylko trzech zawodników. A byli tacy, którym odejmowano nawet po ponad 20 punktów.

W przerwie między seriami obecny w studiu Eurosportu Jakub Kot wskazywał drobne błędy Tomasiaka w fazie dojazdu i wyjścia z progu, ale podkreślał, że ten skok wcale nie był zły. Cóż, oby Tomasiak przez pecha nie zgubił imponującej pewności siebie, z jaką idzie przez ten sezon. Kacper zgromadził aż 320 punktów i jest dwunasty w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Kolejne miejsca naszego debiutanta w poszczególnych konkursach pokazują, że jest bardzo równy, że od razu ustabilizował się na wysokim poziomie i potrafi atakować najlepszych. Spójrzmy: 18., 22., 12., 15., 18., 25., 5., 18., 32., 13., 5., 14., 8., 8., 19., 11., 33. Do tego dodajmy jeszcze podium w duetach (trzecie miejsce) wywalczone w Zakopanem z Dawidem Kubackim.

Kubacki i Kot walczą o igrzyska tak, że trudno na to patrzeć

No właśnie – Kubacki. Kubacki i Kot. Tu dochodzimy do tego, co mamy za Tomasiakiem. Za nim jest tej zimy Stoch. Daleko za nim, ale nie aż tak daleko jak Kubacki i Kot. Stoch, obecnie numer dwa naszej kadry, aktualnie odpoczywa i trenuje w domu. A Kubacki i Kot walczą o miejsce w składzie na igrzyska (startują już 6 lutego). I tak naprawdę trudno na tę walkę patrzeć, a co dopiero się nią pasjonować.

Gdy w pierwszej serii w Sapporo nie poszło Tomasiakowi, to w drugiej pozostało nam śledzenie właśnie tej dwójki. Kubacki był na półmetku 29., a Kot – 30. Już wtedy było jasne, że to będzie najgorszy dzień dla Polski w tym sezonie. Umówmy się, ta zima jest w wykonaniu naszych skoczków słaba, ale nie powinny się nam przytrafiać konkursy jeszcze gorsze niż listopadowa, jednoseryjna loteria w Ruce, gdzie punkty zdobył tylko Tomasiak. A jednak – tam Kacper był 18., czyli zdobył dla Polski 13 punktów do Pucharu Narodów. Teraz w Sapporo Kubacki skończył zawody na miejscu 25., a Kot – na 29. A więc razem panowie uciułali osiem punktów.

Osiem punktów dla Polski w konkursie Pucharu Świata to wynik najgorszy od 23 stycznia 2022 roku. Wówczas w Titisee-Neustadt nasza kadra zdobyła dwa punkty – za 29. miejsce Andrzeja Stękały. Ale tu trzeba podkreślić, że w tamtym momencie trudnego, pandemicznego, olimpijskiego sezonu, znany już był skład Polski na igrzyska – Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Stefan Hula – i nikt z tego składu do Titisee-Neustadt nie pojechał. Krótko mówiąc: skakaliśmy tam rezerwami. A teraz w Sapporo brakuje nam tylko Stocha.

Tak naprawdę matematyka mówi, że polskie skoki nie miały gorszego konkursu w Pucharze Świata od prawie równo czterech lat – dokładnie od 1455 dni – ale logika kazałaby szukać jeszcze dalej. Tylko w sumie po co? Przecież już i tak widać, jak źle wyglądamy. Żeby nie powiedzieć fatalnie.

Szansa na lepsze wspomnienia z Sapporo dla naszych skoczków nadejdzie w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego. Drugi konkurs rozpocznie się o godzinie 3.00, poprzedzą go kwalifikacje zaplanowane na godzinę 1.30. Transmisje w Eurosporcie, TVN-ie i na platformie HBO MAX. Relacje na Sport.pl.