Kubacki walczy z kolegą o wyjazd na igrzyska. Obaj już wiedzą

Kacper Tomasiak w Sapporo pokazuje to, co czyni od początku sezonu: że jest zdecydowanie najlepszy z Polaków. I jeśli chodzi o wyjazd na igrzyska Mediolan/Cortina d'Ampezzo 2026, jest nietykalny. Kamil Stoch odpoczywa i trenuje w domu i na 99 procent on też nie musi się martwić o miejsce w olimpijskiej kadrze. Ale kto na ruszających za trzy tygodnie igrzyskach będzie naszym numerem trzy?
- Ja sobie klasyfikację prowadzę. I też rozmawiamy, bo oczywiście nie jestem sam, mamy duży sztab – powiedział nam trener Maciej Maciusiak kilka dni temu w Zakopanem.
Główny szkoleniowiec kadry polskich skoczków doskonale wie, że im bliżej jest 22 stycznia, tym częściej kibice zastanawiają się, który z naszych zawodników będzie numerem trzy w olimpijskiej kadrze. - Myślę, że coraz bardziej to się dziennikarze nad tym zastanawiają – uśmiechał się Maciusiak pod Wielką Krokwią. - A czy ja jestem spokojny? Emocje na pewno są, ale wiem, że nie jestem w tym wszystkim sam, chociaż na koniec to ja podejmuję decyzje – dodawał.
Na 22 stycznia zarząd Polskiego Związku Narciarskiego ustalił posiedzenie zarządu. Wtedy ma zostać zatwierdzony skład na igrzyska. Maciusiak wcześniej musi podać trzy nazwiska. Pewne jest, że numerem jeden w naszej kadrze będzie fantastyczny debiutant, Kacper Tomasiak. Niemal pewny wyjazdu na kolejne, ostatnie igrzyska w karierze, jest Kamil Stoch. W Sapporo go nie ma, dostał wolne po rozczarowującym weekendzie w Zakopanem, ale bezsprzecznie jest tej zimy naszym numerem dwa i zasługuje na olimpijską nominację. A kto zajmie trzecie, czyli ostatnie wolne, miejsce w naszej kadrze?
Brak w Sapporo Pawła Wąska wielu kibiców i ekspertów czyta jako znak, że on już się w tej walce nie liczy. Nikt z kadry czy związku tak nie powiedział, ale wygląda na to, że w Japonii o to ostatnie miejsce walczą Dawid Kubacki i Maciej Kot.
W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata wyraźnie lepszy jest Kot. On zgromadził 63 punkty w 11 startach, a Kubacki – 32 punkty w 12 występach. Ale to nie jest decydujące, przecież lepszy od obu jest Piotr Żyła, który w 11 konkursach wywalczył 96 punktów, a nie załapał się do składu Polski na Zakopane i nie poleciał też do Sapporo. Bo po prostu w tym roku jest bez formy i trudno brać go pod uwagę w kontekście igrzysk.
Żyła pucharowe punkty zdobywał wyłącznie w pierwszym miesiącu sezonu. Od Turnieju Czterech Skoczni jest – niestety – cieniem samego siebie. I to nawet siebie z początków tej zimy, a nie z najlepszych chwil w karierze. Niestety, to samo trzeba powiedzieć o Wąsku. Skoczek, który rok temu kończył Turniej Czterech Skoczni na ósmym miejscu, teraz był na koniec dopiero 35. W Oberstdorfie był 28., w Garmisch-Partenkirchen - 35., w Innsbrucku odpadł w kwalifikacjach, a w Bischofshofen był 39. Następnie w loteryjnym konkursie w Zakopanem zajął 23. miejsce i został w stolicy polskich Tatr, żeby trenować. Nie wiemy, czy te treningi mają być porównywane z tym, co w Sapporo pokażą Kot i Kubacki. A jeśli tak, to jaką miarą ma być to wszystko mierzone.
Prawda jest taka, że od Turnieju Czterech Skoczni na polskiego skoczka numer trzy wygląda Kot. W całym Turnieju zajął 25. miejsce. W poszczególnych konkursach był: 33. w Oberstdorfie, 23. w Garmisch-Partenkirchen, 38. w Innsbrucku i 17. w Bischofshofen. Następnie zajął 18. miejsce w Zakopanem. Natomiast Kubacki TCS skończył na 43. miejscu. O wysokie pozycje nie mógł powalczyć, bo zaczynał go dopiero od drugiej, austriackiej części. Ale umówmy się: 30. miejscem w Innsbrucku i 33. w Bischofshofen furory nie zrobił. Podobnie jak 36. miejscem w Zakopanem.
Z drugiej strony trener kadry musi mieć ból głowy, gdy widzi, że Kubacki coraz częściej pokazuje naprawdę dobre pojedyncze skoki. W Zakopanem potrafił być piąty w serii próbnej. A w dniu treningów i kwalifikacji był zdecydowanym numerem dwa za Tomasiakiem, dzięki czemu razem z juniorem wystąpił w konkursie duetów i razem z nim zajął trzecie miejsce. To jedyne podium polskich skoków w Pucharze Świata tej zimy.
Krótko mówiąc: wygląda na to, że sztab trenerski jeszcze cały czas wszystko waży, liczy i czeka z decyzją.
Po piątku w Sapporo na pewno wzrosły akcje Kubackiego. W każdej z trzech serii był lepszy od Kota. Popatrzmy na szczegóły.
W pierwszym treningu:
W drugim treningu:
W kwalifikacjach:
W sumie:
Analizując ten pojedynek, trzeba dodać, że Kot skakał z zatruciem pokarmowym. Oby w sobotę, w zawodach, czuł się już znacznie lepiej.
- Wydaje mi się, że z trzech moich skoków ten skok z kwalifikacji był najlepszy, chociaż najkrótszy. Kontynuuję pracę, którą robiłem w Zakopanem, i tego się trzymam. Myślę, że wcześniej czy później to przyniesie oczekiwany efekt – tak mówił Kubacki przed kamerą Eurosportu tuż po kwalifikacjach. Dopytywany o walkę o miejsce w kadrze na igrzyska, nie chciał nic zdradzić. – Wiem – powiedział tylko, gdy reporter dociekał, czy skoczek wie, co ma zrobić, żeby się w tej kadrze znaleźć. – I nic więcej nie powiesz? – upewniał się Kacper Merk. – Dokładnie – odpowiedział z uśmiechem Kubacki.
- Wiem, jaka jest ścieżka. Ale skupmy się na tym, co tu i teraz, w Sapporo, a skład na igrzyska poznamy już po Sapporo – ucinał chwilę później Kot. – Jest w porządku, cieszę się, że jest kwalifikacja, że dałem sobie szansę poskakać jutro – dodawał, potwierdzając, że przez kłopoty żołądkowe trudno było mu w piątek skakać na swoim najwyższym poziomie.
Pierwszy konkurs w Sapporo odbędzie się w sobotę o godzinie 7.15 czasu polskiego. Transmisje w TVN-ie, Eurosporcie i na platformie HBO MAX. Relacja na żywo na Sport.pl.