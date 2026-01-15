Kamil Stoch ma za sobą nieudane pożegnanie ze skocznią w Zakopanem. Trzykrotny indywidualny mistrz olimpijski (dwa razy w Soczi w 2014 i w Pjongczang w 2018) w ostatnim starcie w tym mieście zajął dopiero 42. miejsce i nie zakwalifikował się do drugiej serii. Tuż po zawodach w Zakopanem Maciej Maciusiak poinformował, że Stoch nie poleci na kolejne zawody Pucharu Świata - w Sapporo.

Teraz Kamil Stoch wytłumaczył, dlaczego nie leci do Sapporo. Przyznał wprost, że przyda mu się regeneracja i odpoczynek, bo ma problemy z techniką skoków.

- Teraz jest czas, by się zregenerować, ustawić pewne priorytety, schemat działania i przygotować się do lotów. Mistrzostwa świata w lotach narciarskich są imprezą, na którą czekam. Chcę polatać! Przyda się przerwa, chwila oddechu i przegrupowanie w głowie. Trzeba ustawić jasny i konkretny plan, co chcę teraz zrobić, nad czym chcę popracować. Trochę posypała mi się technika - powiedział Stoch w rozmowie ze skiJumping.pl.

Skomentował on również swoje nieudane skoki w Zakopanem.

- W Zakopanem nie miałem niczego do powiedzenia w kontekście sportu i swoich skoków. Starałem się, walczyłem, gryzłem, grzebałem i kopałem, ale czasem tak jest, że nie jest się w stanie zrobić więcej w danym momencie. Ja potrafiłem tyle - dodał Stoch.

Dwa konkursy w Sapporo odbędą się 17 i 18 stycznia. Wystartuje w nich pięciu Polaków: najlepszy Biało-Czerwony w Pucharze Świata - Kacper Tomasiak, Aleksander Zniszczoł, Dawid Kubacki, Maciej Kot oraz Klemens Joniak.