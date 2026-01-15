Znany poseł nie wytrzymał ws. Kamila Stocha

Kamil Stoch w ubiegły weekend po raz ostatni w zawodowej karierze wziął udział w zawodach Pucharu Świata w Zakopanem. To dla niego szczególne miejsce. Tutaj w 2011 roku odniósł pierwsze zwycięstwo w prestiżowym cyklu. Wydawało się, że pożegnanie mistrza będzie wyjątkowe i uroczyste. Było jednak inaczej. Choć od niedzieli minęło kilka dni, to wciąż nie milkną echa wydarzeń podczas konkursu.
"Myślałem, że szybko zapomnę. Nie daje mi to jednak ciągle spokoju. Niedzielne 'pożegnanie' K. Stocha było w Zakopanem kiczowate. Wielcy Mistrzowie zasługują zdecydowanie na coś innego" - to słowa, które na swoim profilu na portalu X zamieścił Tomasz Zimoch.
Legendarny komentator, a obecnie poseł na Sejm RP dołączył tym samym do krytyków niezadowolonych ze sposobu, w jaki pożegnano Stocha.
Przypomnijmy, że Stoch zapowiedział koniec kariery i już najprawdopodobniej nigdy nie wystąpi jako zawodnik w Zakopanem. Tuż po niedzielnym konkursie kibice, ale też dziennikarze skrytykowali fakt, że Stochowi nie przygotowano pięknego podziękowania. To pojawiło się dopiero w mediach społecznościowych dzięki zaangażowaniu Polskiego Związku Narciarskiego.
"Ostatni dzień Stocha w roli zawodnika na skoczni w Zakopanem mógł wyglądać inaczej. Polski Związek Narciarski w swoich mediach społecznościowych opublikował piękny, wzruszający film, na którym pokazał skoki mistrza na przestrzeni lat rywalizacji na Wielkiej Krokwi" - pisał wówczas dziennikarz Sport.pl Łukasz Jachimiak.
Kamil Stoch to "król Zakopanego" pod względem liczby zwycięstw PŚ na Wielkiej Krokwi. Wygrywał tam pięciokrotnie, a takim osiągnięciem może się pochwalić jeszcze tylko jeden skoczek - Gregor Schlierenzauer.