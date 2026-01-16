Po 40 latach zostawił żonę dla kobiety młodszej od córki. Oto różnica wieku

Apoloniusz Tajner to jedna z najważniejszych postaci w polskich skokach narciarskich ostatnich kilkudziesięciu lat. W latach 1999-2004 był pierwszym trenerem kadry skoczków. To właśnie w tym czasie w naszym kraju wybuchła Małyszomania. Po zakończeniu kariery szkoleniowca Tajner został najpierw dyrektorem, a później prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Z tym stanowiskiem pożegnał się w 2022 roku, kiedy zastąpił go Adam Małysz. Obecnie zajmuje się polityką, w ostatnich wyborach dostał się do sejmu z list Koalicji Obywatelskiej.

Oto żona Tajnera. Co za różnica wieku

Od lat media interesuje również życie prywatne Apoloniusza Tajnera. Były prezes PZN w 2014 roku po czterdziestu latach małżeństwa rozwiódł się z pierwszą żoną Aleksandrą. Obecnie Tajner żyje z drugą żoną, Izabelą Podolec. Para wzięła ślub w 2019 roku. Duże wrażenie robi różnica wieku. Małżeństwo dzieli bowiem 36 lat. Obecna żona Tajnera jest też młodsza o 11 lat od córki Tajnera - Dominiki.

Para poznała się w pociągu. "To ten aktor z Na Wspólnej"

Dość interesująco wygląda sytuacja, w której poznało się małżeństwo. Nie mówimy bowiem o zawodach narciarskich, czy innymi wydarzeniu bliższym codzienności Tajnera, tylko o spotkaniu w pociągu. Podolec, opowiadając o poznaniu przyszłego męża w 2018 roku, twierdziła, że go nie poznała.

- Wszedł po prostu do mojego przedziału, ale ja nawet [go] nie poznałam, więc mój okrzyk był: "To pan?!". Apoloniusz tak spojrzał na mnie, nie wiedział, co odpowiedzieć, ja mówię: "Wiem, to ten aktor z "Na Wspólnej". Autentycznie tak było - opowiadała Podolec w 2018 roku.

Córka Tajnera nie była zachwycona związkiem

Para wzięła ślub zaledwie po roku. W 2020 roku na świat przyszedł ich syn Leopold. Apoloniusz Tajner ma dwójkę dzieci z pierwszego małżeństwa, które są starsze od jego małżonki - Dominikę i Tomisława (byłego skoczka).

Córka byłego prezesa PZN komentowała związek swojego ojca w następujący sposób. - Mamy zdrowe relacje, ale nie będę nigdy jej przyjaciółką. Jak rodzice się rozwodzą i pojawia się ktoś trzeci, nieważne czy masz pięć, czy 37 lat, no to nie lubisz tej osoby, to chyba jest normalne. Natomiast mój ojciec jest szczęśliwy i nie rozumiem, dlaczego miałabym mieć złe relacje z jego żoną, tym bardziej że mają dziecko, czyli ja mam braciszka małego - mówiła w 2022 roku w rozmowie z portalem Pomponik Dominika Tajner.