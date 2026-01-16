Powrót na stronę główną

Po 40 latach zostawił żonę dla kobiety młodszej od córki. Oto różnica wieku

Apoloniusz Tajner to postać, której fanom skoków narciarskich nie trzeba przedstawiać. Szersza publika poznała byłego trenera, w czasach kiedy machał chorągiewką Adamowi Małyszowi. Później przez lata był prezesem PZN, a obecnie sprawuje funkcję posła na sejm RP. Dużo emocji budzi również życie prywatne Tajnera. Jego obecna żona jest młodsza od jego dzieci z pierwszego małżeństwa.
Apoloniusz Tajner i Izabela Podolec
Apoloniusz Tajner to jedna z najważniejszych postaci w polskich skokach narciarskich ostatnich kilkudziesięciu lat. W latach 1999-2004 był pierwszym trenerem kadry skoczków. To właśnie w tym czasie w naszym kraju wybuchła Małyszomania. Po zakończeniu kariery szkoleniowca Tajner został najpierw dyrektorem, a później prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Z tym stanowiskiem pożegnał się w 2022 roku, kiedy zastąpił go Adam Małysz. Obecnie zajmuje się polityką, w ostatnich wyborach dostał się do sejmu z list Koalicji Obywatelskiej. 

Oto żona Tajnera. Co za różnica wieku 

Od lat media interesuje również życie prywatne Apoloniusza Tajnera. Były prezes PZN w 2014 roku po czterdziestu latach małżeństwa rozwiódł się z pierwszą żoną Aleksandrą. Obecnie Tajner żyje z drugą żoną, Izabelą Podolec. Para wzięła ślub w 2019 roku. Duże wrażenie robi różnica wieku. Małżeństwo dzieli bowiem 36 lat. Obecna żona Tajnera jest też młodsza o 11 lat od córki Tajnera - Dominiki.

Para poznała się w pociągu. "To ten aktor z Na Wspólnej" 

Dość interesująco wygląda sytuacja, w której poznało się małżeństwo. Nie mówimy bowiem o zawodach narciarskich, czy innymi wydarzeniu bliższym codzienności Tajnera, tylko o spotkaniu w pociągu. Podolec, opowiadając o poznaniu przyszłego męża w 2018 roku, twierdziła, że go nie poznała. 

- Wszedł po prostu do mojego przedziału, ale ja nawet [go] nie poznałam, więc mój okrzyk był: "To pan?!". Apoloniusz tak spojrzał na mnie, nie wiedział, co odpowiedzieć, ja mówię: "Wiem, to ten aktor z "Na Wspólnej". Autentycznie tak było - opowiadała Podolec w 2018 roku.

Córka Tajnera nie była zachwycona związkiem 

Para wzięła ślub zaledwie po roku. W 2020 roku na świat przyszedł ich syn Leopold. Apoloniusz Tajner ma dwójkę dzieci z pierwszego małżeństwa, które są starsze od jego małżonki - Dominikę i Tomisława (byłego skoczka). 

Córka byłego prezesa PZN komentowała związek swojego ojca w następujący sposób. - Mamy zdrowe relacje, ale nie będę nigdy jej przyjaciółką. Jak rodzice się rozwodzą i pojawia się ktoś trzeci, nieważne czy masz pięć, czy 37 lat, no to nie lubisz tej osoby, to chyba jest normalne. Natomiast mój ojciec jest szczęśliwy i nie rozumiem, dlaczego miałabym mieć złe relacje z jego żoną, tym bardziej że mają dziecko, czyli ja mam braciszka małego - mówiła w 2022 roku w rozmowie z portalem Pomponik Dominika Tajner. 

