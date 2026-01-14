Pilne wieści dla polskich kibiców. Chodzi o MŚ w lotach

Najważniejszą imprezą sezonu 2025/26 w skokach narciarskich będą igrzyska olimpijskie. Natomiast w dniach 22-25 stycznia w Oberstdorfie zostaną zorganizowane mistrzostwa świata w lotach. Polscy kibice z niecierpliwością czekali na informację, która stacja pokaże te zmagania w telewizji. Ba, istniało ryzyko, że żadna z nich nie nabędzie praw.

"Jeżeli zawody nie zostaną pokazane, po raz pierwszy od 28 lat w Polsce zabraknie transmisji z wielkiej imprezy w skokach. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w 1998 roku. (...) Zawody nie są częścią Pucharu Świata w skokach narciarskich, tylko odrębną rywalizacją, do której osobno sprzedawane były też prawa telewizyjne. W ubiegłym roku zmienił się zresztą ich pośrednik, co teraz wpływa na sytuację z ich dalszą dystrybucją" - pisali Kacper Sosnowski i Jakub Balcerski ze Sport.pl.

A jednak! Warner Bros Discovery pokaże MŚ w lotach narciarskich 2026

Nasi koledzy redakcyjni informowali, że ramówka TVN na ostatni weekend stycznia została już ustalona i nie ma w niej transmisji z MŚ. Dziennikarze przewidywali, że jeśli ostatecznie Warner Bros Discovery pozyska prawa, to pokaże zawody na kanałach innych nadawców, takich jak TTV. A jednak Warner Bros Discovery postanowił sprawić niespodziankę widzom!

W środowe popołudnie nadeszła długo wyczekiwana informacja. "Warner Bros. Discovery uzupełniło znakomitą ofertę dla fanów sportów zimowych o kolejną imprezę rangi mistrzowskiej! Już od 22 do 25 stycznia TVN, Eurosport 1, HBO Max i Player będą transmitować rywalizację w mistrzostwach świata w lotach narciarskich, które zostaną rozegrane w Oberstdorfie" - czytamy w notce prasowej, nadesłanej naszej redakcji. "W czwartek 22 stycznia zaplanowano kwalifikacje, które pokażą Eurosport 1, HBO Max i Player. W piątek i sobotę rozegrane zostaną cztery serie konkursu indywidualnego, a w niedzielę zawody drużynowe - transmisje w TVN, Eurosporcie 1, HBO Max i Playerze" - dodano.

To oni będą bronić medali

Przy zmaganiach w Niemczech pracować będą komentatorzy i eksperci, którzy są obecni również w ramach Pucharu Świata. Czy Polacy zdobędą medale? Przed dwoma laty ta sztuka Biało-Czerwonym się nie udała. Najwyżej sklasyfikowany był Piotr Żyła - zajął szóstą lokatę. Medale zdobyli Stefan Kraft (złoto), Andreas Wellinger (srebro) i Timi Zajc (brąz). W konkursie drużynowym nasza kadra była dopiero ósma. Wówczas zdyskwalifikowano Aleksandra Zniszczoła, co pogrzebało nasze szanse na medal czy walkę o TOP5.