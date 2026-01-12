Niezniszczalny Kasai chce wyśrubować rekord! Jest decyzja ws. PŚ w Sapporo

Od kilku sezonów Noriaki Kasai pojawia się przede wszystkim w zawodach Pucharu Kontynentalnego. W Pucharze Świata występuje głównie w Sapporo, będąc zaliczanym do tzw. kwoty krajowej Japonii. Jedynie w sezonie 2023/2024 występował jeszcze po japońskich konkursach w PŚ. Rywalizował na skoczni w Lahti, mamucie w Planicy i podczas norweskiego cyklu Raw Air.

Kasai wraca do Pucharu Świata

W tym sezonie Kasai skakał w PK w Kuusamo, Engelbergu i Sapporo, czterokrotnie plasował się w drugiej dziesiątce konkursu. To były wystarczające wyniki, by trafił na listę powołanych do reprezentacji Japonii na najbliższy weekend Pucharu Świata.

Jeśli Kasai zakwalifikuje się do któregoś z dwóch konkursów indywidualnych, wyśrubuje nowy rekord najstarszego skoczka w PŚ. Będzie miał wówczas 53 lata i 225 lub 226 dni, zależnie od tego, czy będzie skakał w sobotnim czy niedzielnym konkursie.

W zeszłym roku Kasai nie zakwalifikował się do pierwszego konkursu, a w drugim był na 45. miejscu. Miał wówczas 52 lata i 256 dni.

Oprócz Kasaiego w kadrze Japonii znaleźli się Ryoyu Kobayashi, Ren Nikaido, Naoki Nakamura, Sakutaro Kobayashi, Yukiya Sato, Keiichi Sato, Junshiro Kobayashi, Tomofumi Naito i Go Yamamoto. Japończycy wykorzystali zatem komplet dziesięciu miejsc na zawody u siebie.

Sobotni konkurs Pucharu Świata w Sapporo odbędzie się o godzinie 7:15 czasu polskiego. Dzień wcześniej na godzinę 8:00 naszego czasu zaplanowano kwalifikację.

Jeśli chodzi o niedzielę, to rywalizacja odbędzie się w godzinach nocnych naszego czasu - kwalifikacje o 1:30, a konkurs o 3:00.

Konkursy w Sapooro będą ostatnimi, w których można punktować w ramach rankingu olimpijskiego. To także ostatni weekend przed mistrzostwami świata w lotach, które odbędą się w Oberstdorfie.