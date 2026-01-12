Sezon skoków narciarskich trwa w najlepsze. Kamil Stoch w ostatni weekend skoczył po raz ostatni na Wielkiej Krokwi w Zakopanem, forma wielu zawodników pozostawia sporo do życzenia, zaś liderem kadry w trwającej kampanii - roku olimpijskim nieoczekiwanie jest 18-letni talent Kacper Tomasiak. Okazuje się, że innego talentu - który przed laty uchodził za nadzieję polskich skoków - nie zobaczymy w zawodach na skoczni narciarskiej.

Był wielkim talentem. Szokująca decyzja polskiego skoczka

"Niestety, z przyczyn niezależnych ode mnie byłem zmuszony zawiesić swoją sportową działalność w tym sezonie. Była to trudna, ale przemyślana decyzja. Dziękuję Wam za wsparcie i wiadomości" - napisał na swoim profilu na Instagramie Tomasz Pilch.

Pilch przed laty pokazał się jako zdolny skoczek. W sezonie 2017/18 wygrał konkursy Pucharu Kontynentalnego w Whistler i Ruce. Ten wyczyn powtórzył w 2021 roku w Brotterode. Na przestrzeni lat dostał też kilka szans w Pucharze Świata.

Jego sufitem w najważniejszych zawodach w skokach narciarskich było 12. miejsce w Rasnovie, osiągnięte w sezonie 22/23. W rozgrywkach 17/18 wziął nawet udział w Turnieju Czterech Skoczni, ale nie udało mu się na nim wyskakać swoich marzeń.

W 2020 roku Pilch został mistrzem Polski seniorów. Trzy razy sięgał po letnie mistrzostwo Polski seniorów.

Tomasz Pilch prywatnie jest siostrzeńcem Adama Małysza. W październiku tego roku skończy 26 lat. Czas pokaże, czy uda mu się jeszcze zaistnieć w skokach narciarskich.