Sensacyjna decyzja trenera Polaków przed MŚ. Tomasiak odstawiony

Trener reprezentacji Polski skoczków zdecydował, że w Sapporo wystartuje Aleksander Zniszczoł i Klemens Joniak, którzy startowali w Japonii w zawodach Pucharu Kontynentalnego, a także Kacper Tomasiak, Dawid Kubacki i Maciej Kot. Poza kadrą na te zawody znalazł się Paweł Wąsek (23. w Zakopanem) oraz Kamil Stoch. Konkursy w Sapporo odbędą się 17 i 18 lutego.

Znamy skład polskiej kadry na konkurs PŚ w Sapporo. Kacper Tomasiak nie jedzie na MŚ w lotach!

Jak podał Kacper Merk z Eurosportu, Kacper Tomasiak nie poleci na mistrzostwa świata w lotach, aby odpocząć przed Igrzyskami. Zawody w lotach odbędą się w dniach 23-25 stycznia 2026 roku na Heini-Klopfer-Skiflugschanze w niemieckim Oberstdorfie, a konkurs w skokach podczas igrzysk został zaplanowany tuż po rywalizacji na mamucie – w dniach 7-16 lutego we włoskim Predazzo.

Z tego powodu trener Maciej Maciusiak zdecydował, że da odpocząć Kacprowi Tomasiakowi. Dla 18-latka jest to debiutancki sezon, a do tej pory wziął on udział we wszystkich konkursach. W Garmisch-Partenkirchen i Innsbrucku zajął jak dotychczas najwyższe w karierze, 8. miejsce. W Zakopanem Tomasiak był 11. Jego brak na mistrzostwach świata to duża niespodzianka, jako że w tym sezonie jest liderem kadry i raczej miałby największe szanse na wysokie miejsce.

Młody Polak jest obecnie 12. zawodnikiem klasyfikacji generalnej PŚ. 24. pozycję zajmuje Kamil Stoch, 32. Maciej Kot, a 37. Paweł Wąsek.

Podczas igrzysk w Predazzo odbędzie się konkurs indywidualny na skoczni normalnej kobiet (7 lutego), mężczyzn (8 lutego), konkurs drużyn mieszanych (10 lutego) oraz konkursy na dużej skoczni mężczyzn (14 lutego), kobiet (15 lutego) i duetów męskich (16 lutego).

W Sapporo zobaczymy Aleksandra Zniszczoła, który podczas sobotniego konkursu PK zajął 8. miejsce. To jego najlepszy wynik w tegorocznej edycji Pucharu Kontynentalnego. Z kolei Klemens Joniak, 8. zawodnik klasyfikacji generalnej PK, dobrze spisał się w treningu na japońskiej skoczni (1. miejsce). W serii próbnej był 29., a w konkursie zajął 14. miejsce.