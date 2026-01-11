Tak Małysz potraktował Nawrockiego w Zakopanem. Oto co mu wręczył

Prezydent Karol Nawrocki przyjechał do Zakopanego z żoną Martą, córką i synem. Tuż po tym, jak dotarł na skocznię, przywitał go Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego i legenda polskich skoków. - Dzień dobry, witamy na ziemi zakopiańskiej. Mamy prezent dla prezydenta – plastron i autografy - mówił do prezydenta Adam Małysz. Polski skoczek wręczył głowie państwa plastron z numerem 80, podpisany m.in. przez polskich skoczków.

Karol Nawrocki w Zakopanem. Obejrzał pożegnalny skok Stocha

Nawrocki ogląda konkurs w Zakopanem z trybuny, na której jest także były prezydent Andrzej Duda, stały gość zawodów na Wielkiej Krokwi w trakcie ostatnich dwóch kadencji.

Konkurs, na który dojechał Nawrocki, jest pożegnaniem Kamila Stocha z zawodami Pucharu Świata na Wielkiej Krokwi. Trzykrotny mistrz olimpijski nie zakwalifikował się w nim do drugiej rundy, co nie zmienia jego statusu - to legenda zakopiańskiej skoczni. Stoch po raz pierwszy wygrał na Wielkiej Krokwi w sezonie 2010/11, w kolejnym wyrównał ten wynik, a w Pucharze Świata 2012/13 zajął tam trzecie miejsce.

Po raz kolejny Stoch wygrał w Zakopanem w trakcie sezonu 2014/15 i 16/17, w którym zwyciężył też w obu konkursach w Wiśle. Ostatnie zwycięstwo Stocha w Zakopanem polscy kibice świętowali w styczniu 2020 roku. Trzecie miejsce w tym konkursie zajął Dawid Kubacki.

Łącznie, Stoch wygrał w Zakopanem pięć konkursów. To na tej skoczni prawie 15 lat temu polski skoczek po raz pierwszy stanął na podium. Było to jednocześnie pierwsze zwycięstwo Stocha w cyklu Pucharu Świata.

W drugiej serii konkursu PŚ w Zakopanem znalazł się Paweł Wąsek, Maciej Kot i Kacper Tomasiak.