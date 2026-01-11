Oto miejsce Tomasiaka! Tak wygląda klasyfikacja PŚ

Sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich trwa w najlepsze. W niedzielę 11 stycznia odbył się konkurs indywidualny na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Nadzieje polskich kibiców mogły być rozbudzone. Sobota przyniosła bowiem podium w konkursie duetów, a Dawid Kubacki i Kacper Tomasiak spisali się dobrze także w niedzielnej serii próbnej. Uplasowali się tuż za podium.

W konkursie nie było już tak kolorowo. Żegnający się z Zakopanem Kamil Stoch nie znalazł się w serii finałowej, skacząc zaledwie 119,5 metra i kończąc udział w zawodach na 42. miejscu. W finale zawodów nie oglądaliśmy także Kubackiego, któremu 122,5 metra dało ostatecznie 36. miejsce.

Punktowało trzech Polaków. Najlepszy z nich nie po raz pierwszy w tym sezonie okazał się Kacper Tomasiak, który zajął 11. miejsce. W czołowej "30" znalazło się także miejsce dla Macieja Kota (18. miejsce) i Pawła Wąska (23. miejsce). Podium konkursu prezentowało się następująco: Anze Lanisek, Jan Hoerl i Manuel Fettner.

Relację z konkursu w Zakopanem przeprowadzoną przez dziennikarza Sport.pl Aleksandra Bernarda można przeczytać w tym miejscu. Jak wydarzenia z niedzielnego konkursu wpłynęły na kształt klasyfikacji generalnej PŚ? Przed niedzielą plastron lidera dzierżył Domen Prevc. Prowadzenie utrzymał i powiększył przewagę nad nieobecnym Ryoyu Kobayashim. I to pomimo tego, że w niedzielnym konkursie zajął dopiero 27. miejsce. Najwyżej sklasyfikowanym z Polaków pozostaje Kacper Tomasiak. Zajmuje 12. pozycję.

Klasyfikacja generalna PŚ po niedzielnym konkursie w Zakopanem: