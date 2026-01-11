Powrót na stronę główną

Oto miejsce Tomasiaka! Tak wygląda klasyfikacja PŚ

W niedzielę 11 stycznia na Wielkiej Krokwi w Zakopanem odbył się konkurs indywidualny w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zawody wygrał Anze Lanisek, a najlepszy z Polaków okazał się Kacper Tomasiak, który zajął 11. miejsce. Oto klasyfikacja generalna PŚ po konkursie w Zakopanem.
Kacper Tomasiak, PŚ w Zakopanem
fot. screen transmisja TVP Sport

Sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich trwa w najlepsze. W niedzielę 11 stycznia odbył się konkurs indywidualny na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Nadzieje polskich kibiców mogły być rozbudzone. Sobota przyniosła bowiem podium w konkursie duetów, a Dawid Kubacki i Kacper Tomasiak spisali się dobrze także w niedzielnej serii próbnej. Uplasowali się tuż za podium.

Zobacz wideo Kubacki wraca do gry o igrzyska?! Maciej Maciusiak po trzecim miejscu Polaków w Zakopanem

Polacy punktowali w Zakopanem. Oto klasyfikacja generalna PŚ

W konkursie nie było już tak kolorowo. Żegnający się z Zakopanem Kamil Stoch nie znalazł się w serii finałowej, skacząc zaledwie 119,5 metra i kończąc udział w zawodach na 42. miejscu. W finale zawodów nie oglądaliśmy także Kubackiego, któremu 122,5 metra dało ostatecznie 36. miejsce.

Punktowało trzech Polaków. Najlepszy z nich nie po raz pierwszy w tym sezonie okazał się Kacper Tomasiak, który zajął 11. miejsce. W czołowej "30" znalazło się także miejsce dla Macieja Kota (18. miejsce) i Pawła Wąska (23. miejsce). Podium konkursu prezentowało się następująco: Anze Lanisek, Jan Hoerl i Manuel Fettner.

Czytaj też: Oto co Polacy dostali za trzecie miejsce w Zakopanem. To nie żart

Relację z konkursu w Zakopanem przeprowadzoną przez dziennikarza Sport.pl Aleksandra Bernarda można przeczytać w tym miejscu. Jak wydarzenia z niedzielnego konkursu wpłynęły na kształt klasyfikacji generalnej PŚ? Przed niedzielą plastron lidera dzierżył Domen Prevc. Prowadzenie utrzymał i powiększył przewagę nad nieobecnym Ryoyu Kobayashim. I to pomimo tego, że w niedzielnym konkursie zajął dopiero 27. miejsce. Najwyżej sklasyfikowanym z Polaków pozostaje Kacper Tomasiak. Zajmuje 12. pozycję.

Klasyfikacja generalna PŚ po niedzielnym konkursie w Zakopanem:

  • 1. Domen Prevc (Słowenia) - 1214 pkt
  • 2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 822 pkt
  • 3. Anze Lanisek (Słowenia) - 717 pkt
  • 4. Ren Nikaido (Japonia) - 661 pkt
  • 5. Jan Hoerl (Austria) - 625 pkt
  • 5. Philipp Raimund (Niemcy) - 625 pkt
  • 7. Daniel Tschofenig (Austria) - 605 pkt
  • 8. Felix Hoffmann (Niemcy) - 576 pkt
  • 9. Stephan Embacher (Austria) - 543 pkt
  • 10. Stefan Kraft (Austria) - 462 pkt
  • ...
  • 12. Kacper Tomasiak (Polska) - 320 pkt
  • 24. Kamil Stoch (Polska) - 148 pkt
  • 28. Piotr Żyła (Polska) - 96 pkt
  • 32. Maciej Kot (Polska) - 63 pkt
  • 37. Paweł Wąsek (Polska) - 54 pkt
  • 41. Dawid Kubacki (Polska) - 32 pkt

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/15 Mistrz świata kadetów, juniorów i seniorów. W reprezentacji gra z numerem 15.

Czy rozpoznasz po opisie, o którego polskiego siatkarza pytamy? Sprawdź się