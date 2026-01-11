Powrót na stronę główną

Brawo Tomasiak, brawo Kubacki! Polacy odpalili petardy w Zakopanem

Zakopane to polska stolica zimy i jeden z najważniejszych ośrodków skoków narciarskich w tej części Europy. W niedzielne popołudnie na Wielkiej Krokwi odbędzie się konkurs indywidualny. Przed nim rozegrano tradycyjną serię próbną, w której prawdziwą petardę odpalił Dawid Kubacki. Jak spisali się Polacy?
Fot. Marek Podmokły / Agencja Wyborcza.pl

Stanisław Bobak, Piotr Fijas, Adam Małysz i Kamil Stoch. Wszyscy ci zawodnicy wygrywali w swojej karierze zawody Pucharu Świata w Zakopanem. W sobotę 10 stycznia na Wielkiej Krokwi Polacy w składzie Dawid Kubacki i Kacper Tomasiak stanęli na podium w konkursie duetów. Czy któryś z nich sprawi niespodziankę w niedzielnym konkursie indywidualnym?

Zobacz wideo Kubacki wraca do gry o igrzyska?! Maciej Maciusiak po trzecim miejscu Polaków w Zakopanem

Kubacki odpalił rakietę. Oto wyniki serii próbnej w Zakopanem

Przed startem konkursu głównego została przeprowadzona seria próbna. Jako pierwszy z Polaków swój skok oddał Dawid Kubacki. Spisał się znakomicie. Osiągnął odległość 134 m. 

Gorzej spisali się Paweł Wąsek i Maciej Kot, którzy poszybowali odpowiednio 121,5 m i 120,5 m. Żegnający się w tym roku z Wielką Krokwią Kamil Stoch niestety skoczył jeszcze krócej. Osiągnął odległość 116,5 m i gdyby był to konkurs, to nie zakwalifikowałby się do drugiej serii.

Doskonale spisał się za to Kacper Tomasiak. Skoczył 133 metry i był tuż przed Kubackim. Zwycięzcą serii próbnej został Domen Prevc. Wyprzedził Anze Laniska, Johanna Andre Forfanga i obu Polaków.

Czytaj też: Oto co Polacy dostali za trzecie miejsce w Zakopanem. To nie żart

Wyniki serii próbnej przed konkursem w Zakopanem:

  • 1. Domen Prevc - 133,5 m, 79,1 pkt
  • 2. Anze Lanisek - 134 m, 77,9 pkt
  • 3. Johann Andre Forfang - 139 m, 77,3 pkt
  • 4. Kacper Tomasiak - 133 m, 73,6 pkt
  • 5. Dawid Kubacki - 134 m, 73,1 pkt
  • 6. Timi Zajc - 129 m, 70,8 pkt
  • 7. Yukiya Sato - 136,5 m, 69,8 pkt
  • 8. Benjamin Ostevold - 133 m, 67,8 pkt
  • 9. Jan Hoerl - 128,5 m, 67,7 pkt
  • 10. Gregor Deschwanen - 131,5 m, 66,3 pkt
  • ...
  • 36. Paweł Wąsek - 121,5 m, 47,3 pkt
  • 37. Maciej Kot - 120,5 m, 47 pkt
  • 39. Kamil Stoch - 116,5 m, 44,2 pkt

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/15 Mistrz świata kadetów, juniorów i seniorów. W reprezentacji gra z numerem 15.

Czy rozpoznasz po opisie, o którego polskiego siatkarza pytamy? Sprawdź się