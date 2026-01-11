Brawo Tomasiak, brawo Kubacki! Polacy odpalili petardy w Zakopanem

Stanisław Bobak, Piotr Fijas, Adam Małysz i Kamil Stoch. Wszyscy ci zawodnicy wygrywali w swojej karierze zawody Pucharu Świata w Zakopanem. W sobotę 10 stycznia na Wielkiej Krokwi Polacy w składzie Dawid Kubacki i Kacper Tomasiak stanęli na podium w konkursie duetów. Czy któryś z nich sprawi niespodziankę w niedzielnym konkursie indywidualnym?

Kubacki odpalił rakietę. Oto wyniki serii próbnej w Zakopanem

Przed startem konkursu głównego została przeprowadzona seria próbna. Jako pierwszy z Polaków swój skok oddał Dawid Kubacki. Spisał się znakomicie. Osiągnął odległość 134 m.

Gorzej spisali się Paweł Wąsek i Maciej Kot, którzy poszybowali odpowiednio 121,5 m i 120,5 m. Żegnający się w tym roku z Wielką Krokwią Kamil Stoch niestety skoczył jeszcze krócej. Osiągnął odległość 116,5 m i gdyby był to konkurs, to nie zakwalifikowałby się do drugiej serii.

Doskonale spisał się za to Kacper Tomasiak. Skoczył 133 metry i był tuż przed Kubackim. Zwycięzcą serii próbnej został Domen Prevc. Wyprzedził Anze Laniska, Johanna Andre Forfanga i obu Polaków.

Wyniki serii próbnej przed konkursem w Zakopanem: