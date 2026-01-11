PŚ w Zakopanem. O której dzisiaj skoki? Gdzie oglądać Polaków? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Konkursy w Zakopanem zazwyczaj budzą wielkie emocje i są zachwalane przez najlepszych skoczków na świecie. W tym roku jednak wielu z nich nie przyleciało do Polski. Wszystko z powodu nadchodzących zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech. Ryoyu Kobayashi, Ren Nikaido, Stefan Kraft, Daniel Tschofenig czy Phillip Raimund uznali, że wolą obecnie oddać się spokojnym treningom, aby zbudować jak najwyższą formę na imprezę docelową.

PŚ w Zakopane. Polacy staną na podium?

Brak wymienionych wyżej gwiazd w Zakopanem ma jednak też pozytywną stronę. Polscy kibice mają pełne prawo liczyć, że któryś z Biało-Czerwonych, zapewne Kacper Tomasiak, wskoczy na podium indywidualnego konkursu Pucharu Świata. Zresztą nawet w sobotę, podczas zawodów duetów, nasi reprezentanci finiszowali w TOP 3. Przegrali tylko z niedoścignioną Austrią oraz Słowenią.

Jeśli chodzi o niedzielne zmagania - wielkim faworytem do triumfu będzie Domen Prevc, lider Pucharu Świata. Zaskoczyć go na pewno spróbują Jan Hoerl oraz Stephen Embacher. Z związku z nieobecnością Japończyków czy paru innych czołowych skoczków, Tomasiak będzie wyjątkowo piątym zawodnikiem od końca na liście startowej w Pucharze Świata. W niedzielę wystąpią też Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Dawid Kubacki oraz Maciej Kot.

O której Biało-Czerwoni oraz pozostali zawodnicy ruszą do akcji? Konkurs indywidualny w Zakopanem wystartuje w niedzielę, 11 stycznia, o godzinie 16:00. Relacje tekstowe na żywo będą dostępne do śledzenia w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. W telewizji zawody będzie można obejrzeć na kanałach Eurosport 1, TVN, TVP 1 oraz TVP Sport, a w Internecie na platformie HBO Max oraz "sport.tvp.pl".