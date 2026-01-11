Nagle cała sala wstała z miejsc! Sceny na Gali Mistrzów Sportu

Szaranowicz to nie tylko ikona polskiego dziennikarstwa, ale w ogóle całego polskiego sportu. Jego głos już zawsze będzie kojarzył się z wielkimi momentami naszego oraz światowego sportu na igrzyskach czy przede wszystkimi sukcesami Adama Małysza. 76-latek obecnie nie jest aktywny zawodowo, po tym, jak w poprzedniej dekadzie wykryto u niego chorobę Parkinsona.

Fala braw dla Szaranowicza. Był jedną z gwiazd wieczoru



Szaranowicz okazyjnie pojawia się publicznie. W 2024 roku był obecny w Centrum Olimpijskim podczas ślubowania przyszłych olimpijczyków. PKOl wręczył mu wówczas tytuł honorowego attache prasowego reprezentacji Polski na igrzyska w Paryżu. 10 stycznia polscy kibice znowu mogli zobaczyć, jak trzyma się legenda dziennikarstwa sportowego. Siedział w pierwszym rzędzie podczas Gali Mistrzów Sportu.

W pewnym momencie na obecność 76-latka zwrócił uwagę jego przyjaciel oraz kolega po fachu, czyli Dariusz Szpakowski. Momentalnie na sali pojawiła się fala braw, a nawet owacja na stojąco. - Czas płynie nieubłaganie. Czterdzieści lat temu po raz pierwszy prowadziłem Galę wraz z moim przyjacielem i wieloletnim szefem TVP Sport, wybitnym komentatorem, Włodzimierzem Szaranowiczem., który dziś jest z nami. Przywitajmy go gorąco, Włodku. Tak, tak, standing ovation, poproszę! Wstańmy dla niego, zróbmy to - mówił Szpakowski.

Gala Mistrzów Sportu zakończyła się wręczeniem prestiżowej nagrody dla najlepszego sportowca roku Polski. Otrzymała ją Klaudia Zwolińska. Drugie miejsce w Plebiscycie Przeglądu Sportowego trafiło do Igi Świątek, a na podium znalazł się jeszcze Wilfredo Leon.