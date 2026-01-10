Tomasiak odpalił w ostatnim momencie! Mamy podium w Zakopanem!

Konkurs duetów był najważniejszym wydarzeniem soboty w Zakopanem. Sporo emocji dostarczyły jednak już serie treningowe i kwalifikacje do niedzielnych zawodów indywidualnych. "Występujący z numerem 4, Jewhen Marusiak, uzyskał w kwalifikacjach aż 145 metrów. Ukrainiec kapitalnie wykorzystał korzystny wiatr. Podczas jego skoku na Wielkiej Krokwi wiało pod narty ze średnią prędkością aż 1,52 m/s. Z tego powodu od noty Ukraińca odjęto aż 16,4 pkt." - pisał Sport.pl.

Konkurs duetów rozpoczął się z udziałem aż 14 reprezentacji. Polskę reprezentowali Dawid Kubacki oraz Kacper Tomasiak. Najpierw startował Kubacki, który skoczył 127,5 metra, zabrano mu 8,6 punktu za korzystny wiatr. Lepiej spisał się Tomasiak. Skoczył 132,5 metra, zabrano mu 7,1 punktu. Po pierwszej serii Polacy zajmowali piąte miejsce. Do trzeciej Szwajcarii tracili 6,3 punktu. Prowadzili Austriacy, z ponad 20 punktową przewagą nad Słowenią.

W drugim skoku Kubacki spisał się słabiej, skoczył sześć metrów krócej - 121,5 metra. Co innego Tomasiak.

- Znów pięknie, daleko, w nienagannym stylu! - mówił komentator TVP po skoku na odległość 133 metrów Tomasiaka. Po jego próbie Polacy prowadzili z Norwegią o 0,2 punktu! Po drugiej serii biało-czerwoni zajmowali trzecie miejsce. Do Słowenii tracili zaledwie 1,4 punktu, a do prowadzącej Austrii aż o 54,5 punktu.

Tomasiak jeszcze lepiej spisał się w swoim trzecim skoku. Skoczył aż 136,5 metra. To - mimo wcześniejszego skoku w tej serii Kubackiego na odległość 123 m - dało Polsce trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej zawodów, 7,1 pkt przed Norwegią. Wygrali Jan Hoerl i Stefan Embacher z Austrii, przed Słoweńcami - Timim Zajcem i Anze Laniskiem.

