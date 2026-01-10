Gigantyczna sensacja na PŚ w Zakopanem. Outsider zawstydził Polaków

Konkurs duetów będzie głównym wydarzeniem soboty w Zakopanem. Te zawody zaplanowano na godzinę 16.10. Ale emocji dostarczyły już serie treningowe i zwłaszcza kwalifikacje do niedzielnych zawodów indywidualnych.

W pierwszym treningu nie oglądaliśmy Polaków, a w drugim skakali już prawie wszyscy z kadry, poza Kacprem Tomasiakiem. Niestety, nikt nie błysnął. W drugiej treningowej serii najlepszy z Polaków był Dawid Kubacki, który zajął dwunaste miejsce. Dopiero 23. Był Kamil Stoch, 28. – Paweł Wąsek, a zupełnie zawiódł w tej próbie Maciej Kot, uzyskując dopiero 43. wynik w gronie 51 startujących.

W kwalifikacjach z udziałem 53 skoczków bardzo długo mieliśmy sensacyjnego lidera. Występujący z numerem 4 Jewhen Marusiak uzyskał aż 145 metrów. Ukrainiec kapitalnie wykorzystał korzystny wiatr. Podczas jego skoku na Wielkiej Krokwi wiało pod narty ze średnią prędkością aż 1,52 m/s. Z tego powodu od noty Ukraińca odjęto aż 16,4 pkt. Sporo Marusiakowi odjęli też sędziowie oceniający styl – za słabe lądowanie dali mu tylko (wszyscy zgodnie) po 15,5 punktu. Ale i tak Ukrainiec miał powody do ogromnego zadowolenia.

Skoczek, który w tym sezonie nie zdobył żadnego punktu Pucharu Świata prowadził w zakopiańskich kwalifikacjach aż do skoku 35. na liście startowej Maximiliana Ortnera z Austrii (skoczył 139 m w mniej korzystnych warunkach, w lepszym stylu i z niższej belki). Finalnie Ukrainiec, który tej zimy odpadał w aż 10 z 12 kwalifikacji, w jakich wystartował, zajął dziewiąte miejsce. Tuż przed liderem Pucharu Świata, Domen Prevcem!

Marusiaka nie przeskoczył żaden z pięciu Polaków. Najlepszy z naszych był Tomasiak – skoczył 128 m i zajął 16. miejsce. Dalej uplasowali się:

na 23. miejscu Kot – 112,2 pkt (124,5 m)

na 27. miejscu Kubacki – 111 pkt (123,5 m)

na 33. miejscu Stoch – 103,4 pkt (124,5 m)

na 46. miejscu Wąsek – 92,6 pkt (114,5 m)

Kwalifikacje wygrał Austriak Manuel Fettner, przed swymi rodakami Janem Hoerlem i wspomnianym już wcześniej Ortnerem.