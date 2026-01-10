Ależ zwrot przed PŚ w Zakopanem. Polacy rezygnują!

Choć Zakopane to zazwyczaj przystanek, który przyciąga i ekscytuje najlepszych skoczków na świecie, to w tym roku wygląda to trochę inaczej. Wszystko ze względu na zbliżające się zimowe igrzyska olimpijskie. Spora część zawodników postanowiła zrobić sobie krótką przerwę od startów, żeby poświęcić się spokojnym treningom i zbudować jak najwyższą formę na imprezę docelową. W tym gronie znaleźli się Ryoyu Kobayashi, Daniel Tschofenig, Ren Nikaido, Stefan Kraft, Felix Hoffman czy Phillip Raimund.

REKLAMA

Zobacz wideo Niesamowity wyczyn Tomasiaka. Czekaliśmy na to 18 lat

Wszystko jasne. Polacy oszczędzani w Zakopanem

Nieobecność gwiazd sprawiła, że w konkursie indywidualnym w Zakopanem Kacper Tomasiak będzie piątym od końca skaczącym zawodnikiem. Trudno w tej sytuacji nie mieć sporych oczekiwań co do występów Biało-Czerwonych na polskiej skoczni. Okazuje się jednak, że Maciej Maciusiak postanowił pójść śladami innych trenerów i również dać swoim podopiecznym trochę wolnego. W pierwszej sesji treningowej nie zobaczymy żadnego z Polaków.

Niespodziewane wieści przekazał Piotr Majchrzak, menadżer ds. komunikacji w Polskim Związku Narciarskim. "Polacy nie wezmą udziału w I serii treningowej. Kacper Tomasiak dołączy na kwalifikacje. Nasi wczoraj zapoznali się ze skocznia, a dzisiaj w planie nawet 6 serii skoków" - napisał na portalu "X".

ZOBACZ TEŻ: Oto skład Polaków na PŚ w Zakopanem. Maciusiak skreślił znane nazwisko

Start sobotnich zawodów w Zakopanem, w formacie "Super Team", zaplanowano na godzinę 16:10. W niedzielę czeka nas natomiast klasyczny konkurs indywidualny.