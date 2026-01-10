W Rosji nie mają już złudzeń. "Trudno powiedzieć, jaki mamy plan"

Po ataku Rosji na Ukrainę rosyjscy skoczkowie podobnie jak reprezentanci zdecydowanej większości dyscyplin zostali wykluczeni z międzynarodowej rywalizacji. Mogło się wydawać, że dla reprezentantów Sbornej w skokach wszystko powoli wraca do normy. 22 grudnia status neutralnych sportowców otrzymali Danił Sadrejew i Michaił Nazarow. Sami Rosjanie podkreślają jednak, że póki co ich powrót do Pucharu Świata, a co za tym idzie udział w igrzyskach olimpijskich jest niemal niemożliwy.

Z powrotu Rosjan mogą być nici. "Nie sądzę, żebyśmy gdziekolwiek skakali"

Optymizmu ws. powrotu do Pucharu Świata nie widać u samych Rosjan. Co przekazał cytowany przez rosyjski "Sports" Michaił Nazarow. Skoczek podkreśla, że ciężko się w tym sezonie spodziewać reprezentantów Sbornej w pucharowej rywalizacji. A plany na przyszłość są na ten moment dużą zagadką dla samych zawodników.

- Z wizami póki co cisza. Nie mamy żadnych informacji. Na pewno nie wystąpimy w Japonii. Trudno powiedzieć jakie mamy dalsze plany. Wątpię, żebyśmy skakali gdziekolwiek - powiedział na łamach rosyjskiego "Sports" Michaił Nazarow.

To dla Rosjan koniec marzeń o igrzyskach

Głównym celem dla powracających do rywalizacji Rosjan miał być udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie. Aby wziąć udział w imprezie Sadrejew i Nazarow potrzebowali punktów do rankingu. Wydawało się, że zaczną je zdobywać już podczas 74. Turnieju Czterech Skoczni. Zawodnicy nie wzięli jednak udziału w zawodach, ze względu na brak wiz do strefy Schengen. To znacznie utrudniło im zadanie, bowiem było wiadomo, że z oczywistych względów nie pojawią się w Zakopanem. Ostatnią szansą stała się Japonia, jednak wygląda na to, że walka o udział w konkursach w Sapporo też zakończyła się porażką.

Najlepsi skoczkowie świata nie mieli długiej przerwy po Turnieju Czterech Skoczni. Teraz czeka ich weekendowa rywalizacja w Zakopanem, którą rozpocznie sobotni konkurs duetów (10 stycznia, godz. 16:10).