PŚ w Zakopanem. Kiedy skoki dzisiaj? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Za nami 74. edycja Turnieju Czterech Skoczni. W niej Złotego Orła zdobył Domen Prevc, a więc aktualny lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, który wygrał dwa konkursy, a w dwóch pozostałych zajął drugie miejsce. Teraz sezon Pucharu Świata przenosi się do Zakopanego, który będzie jednym z trzech ostatnich przystanków przed Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi w Mediolanie. W piątek odbył się trening z udziałem polskich skoczków, który był zamknięty dla kibiców i dziennikarzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Niesamowity wyczyn Tomasiaka. Czekaliśmy na to 18 lat

Puchar Świata w Zakopanem. Nawrocki wręczy specjalny prezent Kamilowi Stochowi

Po piątkowym treningu Maciej Maciusiak postawił na pięciu naszych reprezentantów na zawody w Zakopanem. Trener Biało-Czerwonych wybrał Kacpra Tomasiaka, Kamila Stocha, Macieja Kota, Pawła Wąska i Dawida Kubackiego. Wiele wskazuje na to, że pierwsza trójka będzie nas reprezentować podczas konkursów na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Decyzja zostanie oficjalnie potwierdzona po zawodach, które odbędą się w przyszłym tygodniu w Sapporo.

Jakub Balcerski i Łukasz Jachimiak ze Sport.pl dowiedzieli się, że na trybunach podczas zawodów Pucharu Świata w Zakopanem pojawi się aktualny i były prezydent Polski. Chodzi oczywiście o Karola Nawrockiego i Andrzeja Dudę, którzy obejrzą ostatnie zawody na Wielkiej Krokwi w karierze Kamila Stocha. Nawrocki ma wręczyć Stochowi specjalny prezent.

W poprzednim sezonie w Zakopanem odbył się konkurs drużynowy i konkurs indywidualny. W rywalizacji drużynowej najlepsza okazała się Austria, która pokonała Słowenię i Norwegię. W konkursie indywidualnym najlepiej wypadł Daniel Tschofenig, pokonując Johanna Andre Forfanga i Jana Hoerla. Wtedy najlepszym z Polaków okazał się Paweł Wąsek, który zajął piąte miejsce.

Zobacz też: Czegoś takiego w skokach nie było od 28 lat. Cios w polskich kibiców

Puchar Świata w Zakopanem. Gdzie oglądać kwalifikacje i konkurs duetów?

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego Pucharu Świata w Zakopanem rozpoczną się o godz. 14:15. Tuż po nich, bo o godz. 16:10, zacznie się konkurs duetów. Relacje tekstowe na żywo z zawodów Pucharu Świata będą dostępne do śledzenia w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Transmisję z kwalifikacji przeprowadzi Eurosport 1 i HBO Max, natomiast konkurs będzie można oglądać w Eurosporcie 1, HBO Max, TVP 1 oraz TVP Sport.