Oto skład Polaków na PŚ w Zakopanem. Maciusiak skreślił znane nazwisko

Polscy skoczkowie narciarscy dopiero co wrócili z Turnieju Czterech Skoczni, a już czekają ich kolejne zawody i to na ich własnym podwórku. W ten weekend 10-11 stycznia odbędzie Puchar Świata w Zakopanem. Na dzień przed rozpoczęciem zmagań zapadła decyzja, którzy z Biało-Czerwonych pojawią się na Wielkiej Krokwi.

Tak wygląda skład Polaków. PZN oficjalnie podał

W ostatnich dniach trener Maciej Maciusiak przyglądał się dyspozycji sześciu naszych skoczków: Kacpra Tomasiaka, Kamila Stocha, Macieja Kota, Pawła Wąska, Dawida Kubackiego i Piotra Żyły. Do składu mógł powołać jednak tylko pięciu. Jeden musiał zatem odpaść. Na kogo padło?

Tego dowiedzieliśmy się w piątek, gdy Polski Związek Narciarski opublikował specjalny wpis na platformie X. - Tak wygląda skład reprezentacji Polski na Puchar Świata w Zakopanem. W ten weekend zobaczymy tych samych zawodników, którzy kończyli TCS. Decyzja ws. składu na Super Team po sobotnich kwalifikacjach - czytamy.

Żyła znów poza kadrą Maciusiaka. Nie wystąpi w Zakopanem

Oznacza to, że w Zakopanem wystąpią: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Maciej Kot, Paweł Wąsek i Dawid Kubacki. Zabraknie natomiast Piotra Żyły, który wypadł z kadry po niemieckiej części Turnieju Czterech Skoczni. W Oberstdorfie nie awansował do II serii, a w Ga-Pa przepadł już w kwalifikacjach. Teraz najwyraźniej znów nie przekonał do siebie polskiego szkoleniowca.

Kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego z udziałem pięciu Polaków odbędą się w sobotę 10 stycznia o godz. 14:15. Konkurs duetów planowany jest na ten sam dzień - na 16:10. Może w nim wystąpić zaledwie dwójka naszych skoczków. Niedzielne zawody rozpoczną się natomiast o godz. 16:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.