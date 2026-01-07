Sven Hannawald mówi wprost: Nie jedźcie do Zakopanego

Bieżący sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich nie idzie po myśli najbardziej utytułowanych niemieckich skoczków. W czołowej "10" klasyfikacji generalnej znajdują się Philipp Raimund oraz Felix Hoffmann, ale to jedyne jasne punkty zespołu prowadzonego przez Stefana Horngachera.

Andreas Wellinger zdobył zaledwie 48 punktów i zajmuje 35. miejsce w klasyfikacji. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja Karla Geigera. Ten dzieli 50. lokatę z Alexem Insamem. Obaj mają na koncie po 12 punktów. Obaj zaledwie dwukrotnie zdobywali punkty PŚ w tym sezonie. Wellinger był 19. w Falun i 7. w Ruce, a Geiger - 23. w Lillehammer i 27. w Ruce. Ich forma jest tak zła, że obaj po trzy razy odpadali w kwalifikacjach.

Niemcy w rozsypce

Do igrzysk olimpijskich pozostał już tylko miesiąc, a dwaj czołowi niemieccy skoczkowie ostatnich lat nie byli w stanie awansować do drugiej serii pucharowych konkursów już od 39 dni. Dla nich samych, jak i dla sztabu reprezentacji Niemiec jest to ostatni dzwonek na odnalezienie dyspozycji sprzed lat.

W przeciwnym razie ani Karl Geiger, ani Andreas Wellinger nie odegrają znaczącej roli podczas konkursów w Predazzo. A mowa przecież o pięciokrotnym mistrzu świata - Geigerze i dwukrotnym mistrzu olimpijskim - Wellingerze.

Przyczynę nagłej zapaści Geigera i Wellingera zna Sven Hannawald. Wybitny niemiecki skoczek przełomu wieków uważa, że obaj szczególnie ucierpieli przez zmiany zasad wprowadzone po zakończeniu ubiegłego sezonu. "Skok, który wypracowali przez lata, już nie działa" - powiedział, cytowany przez portal Sport.de - "Muszą lepiej używać powierzchni nart".

Sven Hannawald radzi: odpuśćcie Zakopane!

"To jest styl, którego wszyscy się musieli szybko nauczyć. Powierzchnia nośna kombinezonów, która była wykorzystywana w ubiegłych sezonach, już nie istnieje" - stwierdził Hannawald. Dwukrotny mistrz świata w lotach uważa, że obaj skoczkowie mają jeszcze szansę na nawiązanie walki na igrzyskach. "W skokach decydują detale. Kiedy dwa, trzy puzzle ułożą się w odpowiedni sposób, to nagle widać tego efekty. Trzeba tylko znaleźć te puzzle".

Niemiec jasno sugeruje, że Wellinger oraz Geiger powinni odpuścić występy w Zakopanem i skupić się na treningach. Tym bardziej że zdaniem Hannawalda skoki Wellingera wyglądają coraz lepiej.

Sven Hannawald jest trzykrotnym medalistą olimpijskim. W Nagano zdobył srebro w konkursie drużynowym, a w Salt Lake City - złoto w drużynie i srebro indywidualnie na skoczni normalnej. Dwa razy został mistrzem świata, również dwukrotnie triumfował w mistrzostwach świata w lotach. W sezonie 2001/02 zwyciężył w Turnieju Czterech Skoczni, jako pierwszy wygrywając wszystkie cztery konkursy cyklu.