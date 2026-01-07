Polacy już wpadli w euforię. Legenda ostrzega ws. wielkiego talentu

Kacper Tomasiak został trzecim najlepszym polskim debiutantem w historii Turnieju Czterech Skoczni. Lepsi od niego byli tylko Józef Przybyła (7. miejsce w sezonie 1963/1964) oraz Piotr Fijas (10. pozycja w sezonie 1978/1979). Tomasiak miał zresztą realną szansę na pierwszą dziesiątkę klasyfikacji generalnej, ale w ostatnim konkursie w Bischofshofen spisał się nieco słabiej (19. lokata). Nie zmienia to faktu, że dawno w polskich skokach nie było tak dobrze spisującego się juniora w Pucharze Świata.

Debiutant imponuje regularnością. "Jest świetny tej zimy"

Postawa Tomasiak nie przechodzi bez echa wśród legend skoków narciarskich. Po pierwsze skacze bardzo dobrze jak na swój wiek, a po drugie jest liderem polskiej kadry i zdecydowanie najrówniejszym zawodnikiem w naszej reprezentacji.

- Trudno nie zauważyć tego, jak skacze ten młody chłopak. Jest świetny tej zimy. Normalnie tacy młodzi skoczkowie falują. Raz skaczą dobrze, raz gorzej. On jest niesamowicie stabilny jak na swój wiek. Ciągle punktuje - powiedział w rozmowie z Interią Andreas Goldberger, trzykrotny zdobywca Pucharu Świata.

Za nami już 15 konkursów indywidualnych PŚ, a Tomasiak w aż 14 z nich zdobywał punkty. W dodatku cztery razy meldował się w czołowej dziesiątce zawodów (dwukrotnie piąte miejsce i dwa razy ósme). Obecnie plasuje się na 11. pozycji w klasyfikacji generalnej PŚ.

Goldberger mówi istotną rzecz. Chodzi o kolejny sezon

O ile Goldberger jest pod wrażeniem umiejętności Tomasiaka, o tyle wskazuje na to, iż prawdziwa weryfikacja dopiero nadejdzie.

- Bardzo ważny będzie z pewnością u niego kolejny sezon. Zawsze jest tak, że drugi sezon bywa trudny. Popatrzmy na Stephana Embachera. On przed dwoma laty skakał w okolicach "10". Teraz ma świetny sezon. Wierzę w to, że Tomasiaka też stać na to, by tak się rozwinął - ocenił.

Po zakończeniu Turnieju Czterech Skoczni zawodnicy przenoszą się do Polski. W sobotę w Zakopanem odbędzie się konkurs duetów, a dzień później zawody indywidualne.