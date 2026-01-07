Powrót na stronę główną

Więcej polskich skoczków pojedzie na IO?! FIS nagle zmieniła przepisy

Wielkimi krokami zbliżają się zimowe igrzyska olimpijskie, podczas których będziemy liczyć na sukcesy naszych skoczków. Dotychczas wydawało się, że w konkursach indywidualnych wystąpi trzech naszych reprezentantów, ale namieszać może niedawna zmiana FIS. Możliwe, że Maciej Maciusiak jednak zabierze do Włoch większą kadrę.
Fot. REUTERS/Lisi Niesner

Igrzyska są najważniejszą imprezą czterolecia dla większości dyscyplin i nie inaczej jest ze skokami narciarskimi. Polskim kibicom olimpijska rywalizacja kojarzy się zresztą znakomicie - bo nieprzerwanie od 16 lat nasi zawodnicy przywożą z niej medale w rywalizacji indywidualnej. W 2010 roku srebra zdobywał Adam Małysz, w 2014 oraz 2018 roku złoty był Kamil Stoch, a w 2022 roku po brązowy krążek sięgnął Dawid Kubacki. Za niespełna miesiąc będziemy trzymać kciuki za podtrzymanie tej passy.

Dobra informacja dla polskich skoczków. Zmiana FIS

Kto z Biało-Czerwonych we Włoszech będzie walczył o medale? Na ten moment pewne miejsce w kadrze na igrzyska ma Kacper Tomasiak, miejsca w samolocie nie powinno zabraknąć też dla Kamila Stocha. Od dłuższego czasu zastanawiamy się jednak, kim będzie trzeci skoczek, którego Maciej Maciusiak pośle w bój w konkursach indywidualnych. Na jego "powołanie" liczą Maciej Kot, Piotr Żyła, Dawid Kubacki oraz Paweł Wąsek. Okazuje się jednak, że szczęście będzie mogło uśmiechnąć się nawet do czterech Polaków.

O tym, ile dana nacja zabierze skoczków na igrzyska, decyduje ranking olimpijski. Dotychczas słyszeliśmy, że do uzyskania czterech olimpijskich przepustek reprezentacje potrzebują właśnie czterech zawodników z TOP 25 zestawienia. A tylu miały wyłącznie Austria oraz Niemcy. 

Pojawiła się jednak znacząca zmiana - jak zauważył "Kerkun", użytkownik "X" od dawna analizujący skokowe rankingi, FIS postanowił trochę namieszać. Otóż jeśli jedna z reprezentacji zrezygnuje z wywalczonego miejsca na igrzyska, to przepustka trafi do nacji z trzema kwalifikacjami, wśród których znajduje się właśnie Polska. Podczas gdy wcześniej informowano, że miejsca z relokacji nie będą im przysługiwać.

Zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie oraz Cortinie d’Ampezzo wystartują 6 lutego, a zakończą się 22 lutego.

