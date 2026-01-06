Powrót na stronę główną

Oto klasyfikacja generalna PŚ po ostatnim konkursie TCS. Sprawdź miejsca Polaków

Pięciu polskich skoczków awansowało do finałowego konkursu 74. Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen. W drugiej serii oglądaliśmy trzech naszych reprezentantów. Najlepszy tym razem okazał się Maciej Kot. Oto miejsca Biało-Czerwonych w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.
Maciej Kot
Polscy skoczkowie ze zmiennym szczęściem startowali w 74. Turnieju Czterech Skoczni. Najlepszym z naszych był zdecydowanie Kacper Tomasiak. Dla nastolatka był to debiutancki występ w słynnej imprezie. Podczas ostatnich zawodów rozgrywanych w Bischofshofen lider polskiej kadry musiał jednak uznać wyższość Macieja Kota i Kamila Stocha. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata wciąż wśród naszych dominuje jednak Tomasiak. 

Przyzwoity występ Polaków w Bischofshofen. Oto klasyfikacja generalna po ostatnim konkursie 74. Turnieju Czterech Skoczni 

Najwięcej powodów do zadowolenia z reprezentantów Polski miał Maciej Kot. Polak dzięki świetnemu skokowi w drugiej serii na 133 metry zajął 17. miejsce. Lokatę niżej był Kamil Stoch, 19. miejsce zajął Kacper Tomasiak, który tym razem był dopiero trzecim z naszych. Do drugiej serii nie awansowali Dawid Kubacki, który zajął 33. miejsce i Paweł Wąsek - 39. miejsce. 

Jak wygląda sytuacja w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata po konkursie w Bischofshofen? Najlepszym z naszych z dużą przewagą nad pozostałymi Kacper Tomasiak, który utrzymał 11. pozycję.  Kamil Stoch awansował o jedną pozycję, na 22. miejsce. Maciej Kot wyprzedził w klasyfikacji generalnej m.in. Pawła Wąska i zajmuje 34. miejsce. 27. jest nieobecny w drugiej części turnieju Piotr Żyła, 36. Wąsek, a 39. Kubacki. 

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata po konkursie w Bischofshofen

  • 1. Domen Prevc - 1210 pkt
  • 2. Ryoyu Kobayashi - 822 pkt
  • 3. Ren Nikaido - 661 pkt
  • 4. Philipp Raimund - 625 pkt 
  • 5. Anze Lanisek - 617 pkt 
  • 6. Daniel Tschofenig - 605 pkt 
  • 7. Felix Hoffmann - 576 pkt 
  • 8. Jan Hoerl - 545 pkt
  • 9. Stephan Embacher - 498 pkt
  • 10. Stefan Kraft - 462 pkt
  • 11. Kacper Tomasiak - 296 pkt 
  • ...
  • 22. Kamil Stoch - 148 pkt
  • 27. Piotr Żyła - 96 pkt
  • 34. Maciej Kot - 50 pkt
  • 36. Paweł Wąsek - 46 pkt
  • 39. Dawid Kubacki 32 pkt

Najlepsi skoczkowie świata nie będą mieli długiej przerwy po Turnieju Czterech Skoczni. Rywalizacja przenosi się teraz do Zakopanego. W sobotę, 10 stycznia odbędzie się konkurs duetów, dzień później czeka nas konkurs indywidualny. 

