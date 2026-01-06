Oto klasyfikacja generalna PŚ po ostatnim konkursie TCS. Sprawdź miejsca Polaków

Polscy skoczkowie ze zmiennym szczęściem startowali w 74. Turnieju Czterech Skoczni. Najlepszym z naszych był zdecydowanie Kacper Tomasiak. Dla nastolatka był to debiutancki występ w słynnej imprezie. Podczas ostatnich zawodów rozgrywanych w Bischofshofen lider polskiej kadry musiał jednak uznać wyższość Macieja Kota i Kamila Stocha. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata wciąż wśród naszych dominuje jednak Tomasiak.

Przyzwoity występ Polaków w Bischofshofen. Oto klasyfikacja generalna po ostatnim konkursie 74. Turnieju Czterech Skoczni

Najwięcej powodów do zadowolenia z reprezentantów Polski miał Maciej Kot. Polak dzięki świetnemu skokowi w drugiej serii na 133 metry zajął 17. miejsce. Lokatę niżej był Kamil Stoch, 19. miejsce zajął Kacper Tomasiak, który tym razem był dopiero trzecim z naszych. Do drugiej serii nie awansowali Dawid Kubacki, który zajął 33. miejsce i Paweł Wąsek - 39. miejsce.

Jak wygląda sytuacja w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata po konkursie w Bischofshofen? Najlepszym z naszych z dużą przewagą nad pozostałymi Kacper Tomasiak, który utrzymał 11. pozycję. Kamil Stoch awansował o jedną pozycję, na 22. miejsce. Maciej Kot wyprzedził w klasyfikacji generalnej m.in. Pawła Wąska i zajmuje 34. miejsce. 27. jest nieobecny w drugiej części turnieju Piotr Żyła, 36. Wąsek, a 39. Kubacki.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata po konkursie w Bischofshofen

1. Domen Prevc - 1210 pkt

2. Ryoyu Kobayashi - 822 pkt

3. Ren Nikaido - 661 pkt

4. Philipp Raimund - 625 pkt

5. Anze Lanisek - 617 pkt

6. Daniel Tschofenig - 605 pkt

7. Felix Hoffmann - 576 pkt

8. Jan Hoerl - 545 pkt

9. Stephan Embacher - 498 pkt

10. Stefan Kraft - 462 pkt

11. Kacper Tomasiak - 296 pkt

...

22. Kamil Stoch - 148 pkt

27. Piotr Żyła - 96 pkt

34. Maciej Kot - 50 pkt

36. Paweł Wąsek - 46 pkt

39. Dawid Kubacki 32 pkt

Najlepsi skoczkowie świata nie będą mieli długiej przerwy po Turnieju Czterech Skoczni. Rywalizacja przenosi się teraz do Zakopanego. W sobotę, 10 stycznia odbędzie się konkurs duetów, dzień później czeka nas konkurs indywidualny.